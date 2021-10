Grottammare, la raccolta differenziata porta a porta arriva anche a Montesecco I mastelli saranno consegnati ai residenti a partire dalle giornata di martedì 12 ottobre

La raccolta del rifiuti “Porta a Porta” arriva anche a Montesecco. In accordo con il Comune, la Picenambiente provvederà a consegnare i mastelli ai residenti di via Dei Ligustri a partire da domani, martedì 12 ottobre. Gli addetti saranno in zona dalle ore 14.

L’iniziativa rientra nel piano di estensione della rete del sistema di raccolta dei rifiuti con tracciabilità elettronica nei quartieri meno urbanizzati, partito nella città di Grottammare nel 2015 nelle zone più densamente popolate. Pertanto, a partire dal 18 ottobre, i cassonetti stradali attualmente in via Dei Ligustri verranno rimossi e l’unico modo per conferire i rifiuti sarà utilizzare i mastelli in dotazione.

In caso di assenza, i residenti che non potranno ritirare il kit a domicilio sono invitati a recarsi presso uno dei due Ecosportelli cittadini per la consegna dei contenitori e del calendario di conferimento:

-Centro/palazzo municipale, aperto nei giorni di mercoledì dalle 9 alle 12, giovedì dalle 15 alle 18 e il 2° e 4° sabato del mese dalle 9 alle 12;

-Zona Ascolani/uffici ex delegazione comunale (via Firenze), aperto nei giorni di lunedì e venerdì dalle 9 alle 12.