Riapre al pubblico la Biblioteca “Mario Rivosecchi” di Grottammare La struttura riaprirà i battenti sabato 6 novembre

Libri e film torneranno in prestito il sabato pomeriggio, a partire dal prossimo 6 novembre. La Biblioteca comunale “Mario Rivosecchi” riapre la consultazione in presenza dei propri cataloghi, più ricchi di libri, grazie alle acquisizioni annuali di nuovi titoli, e di proposte.

Tra le novità, infatti, c’è anche la riorganizzazione del patrimonio audiovisivo, che abbraccia la storia della filmografia mondiale con circa 17.000 opere dagli albori del cinema all’epoca moderna.

La Biblioteca comunale continuerà a convivere con le attività didattiche. Per questo motivo, non saranno disponibili le sale di lettura – occupate da alcune classi dell’IC Leopardi per via dei lavori in corso nella Scuola “Speranza” – e alcuni fondi librari conservati in quei locali.

Il personale addetto, tuttavia, fornirà tutte le informazioni necessarie a soddisfare le richieste degli utenti anche attivando il prestito interbibliotecario. Apertura: ogni sabato dalle 15 alle 19.

“Anche la biblioteca comunale, a piccoli passi, riattiva progressivamente il servizio – afferma il sindaco Enrico Piergallini -. Avremmo potuto mantenere soltanto la modalità on line, ma abbiamo ritenuto simbolico riaprire i battenti all’utenza per un solo giorno a settimana. Molte sono le novità del catalogo subito disponibili. Ci auguriamo che con il completamento dei lavori dell’ultimo piano della Scuola Speranza, previsti per la primavera, si possano riaprire alcune sale di lettura della biblioteca per l’anno scolastico 2022/23. Comunque, seppure sia un luogo fisico, una biblioteca è anche un luogo dello spirito: poter comunque accedere ai suoi fondi servirà a rimanere sintonizzati con questo spazio”.

La riapertura della Biblioteca non preclude la possibilità di utilizzare i servizi on line – prestito, consultazione libri, riviste e opere multimediali – offerti dal portale regionale MLOL-Media Library On Line. L’accesso ai servizi è gratuito, previa iscrizione alla Biblioteca comunale.