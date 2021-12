Super Green Pass, ecco il vademecum rivolto agli esercenti di Grottammare Il documento contiene tutte le indicazioni relative ai cambiamenti entrati in vigore da lunedì 6 dicembre

93 Letture Cronaca

Dagli spostamenti alla pratica sportiva, dalle cene con gli amici, il caffè al bar e gli eventi pubblici all’accesso al luogo di lavoro o ai pubblici uffici, ecco come comportarsi fino al 15 gennaio in base al proprio grado di vaccinazione. Dal Comando della Polizia Locale arriva una tabella puntuale riepilogativa delle disposizioni sanitarie che hanno dato il via libera al “Super Green Pass” lunedì 6 dicembre.

Il contenuto, che trae origine dal documento integrale pubblicato sul sito istituzionale del Governo (https://www.governo.it/sites/governo.it/files/tabella_attivita_consentite.pdf), è adattato alle condizioni prescritte per la zona bianca in cui attualmente ricade il territorio di Grottammare (in allegato).

Il Comandante della Polizia Locale, dott. Stefano Proietti, ha disposto la sua diffusione a tutti gli esercenti del territorio comunale che sono invitati a monitorare il rispetto delle prescrizioni.

Il documento, inoltre, sarà visibile a tutti alla pagina “Emergenza sanitaria” del sito www.comune.grottammare.ap.it. Per ogni dubbio, al fine di evitare pesanti sanzioni, si può far riferimento al Comando della Polizia locale.

Il decreto che ha introdotto il “Super Green Pass”, o Green Pass “rafforzato”, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 24 novembre. Le categorie esenti dall’obbligo di certificazione verde Covid-19 sono consultabili qui https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#esenzioni.

Ulteriori approfondimenti: https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638.