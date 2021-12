Prendono il via gli eventi natalizi in programma a Monsampolo del Tronto Il programma scatterà nella giornata di venerdì 17 dicembre

Sono 18 gli eventi promossi e sostenuti dal Comune di Monsampolo del Tronto all’interno del format “La Magia del Natale a Monsampolo” ideato e organizzato in collaborazione con le Associazioni locali che si sono messe a disposizione.

“Anche se in un contesto d’incertezza dovuto al riproporsi delle problematiche relative all’aumento dei contagi, abbiamo deciso come Amministrazione Comunale di proporre, con la preziosa collaborazione delle associazioni cittadine, un ricco calendario di eventi che dal 17 dicembre fino al 6 gennaio allieteranno le festività natalizie sia nel Capoluogo che nella frazione Stella coinvolgendo tutto il nostro territorio – dichiarano il Sindaco Massimo Narcisi, il Consigliere delegato alle associazioni Gianni Felicioni e l’Assessore allo Sport Luca Schiavi – Il nostro è un calendario di eventi molto variegato, incentrato soprattutto su attività ludico-ricreative pensate per le famiglie e per i bambini incastonate tra concerti, spettacoli di intrattenimento, manifestazioni sportive e iniziative di solidarietà. In più, ricordiamo la possibilità di visitare i nostri Musei, aperti per tutto il periodo natalizio e, soprattutto, la Mostra permanente di presepi artistici, realizzati dal nostro compaesano e Maestro presepista, Luigi Girolami, che ogni anno omaggia la comunità di alcuni splendide nuove opere che vanno a implementare la bellissima e unica collezione, custodita all’interno dei Percorsi Ipogei in Centro Storico”.

Il programma degli eventi di “La Magia del Natale a Monsampolo” inizierà Venerdì 17 dicembre alle ore 21:00 in Piazza Marconi a Monsampolo con la “Passeggiata dei Babbo Natale” in notturna a cura della Running Team d’lu Mont. Sabato 18 dicembre ci saranno le letture animate per bambini presso il Bar Locanda Storica di Monsampolo a cura di Stelle a Colori dalle 17:00. Domenica 19 dicembre, nella Piazza Nuova a Stella di Monsampolo, a partire dalle 15:00, aspettiamo insieme l’arrivo del Natale con gli spettacoli e i laboratori per i bambini di Pippi Animazione e dell’Associazione 17 Festival; dalle 17:00, invece, per gli amanti della Zumba si terrà una Masterclass tenuta dall’istruttore RAF MC ZJ presso il Teatro Comunale di via Cavour.

Il programma per la settimana successiva prevede una serie di attività ricreative per i più piccoli, curate da Stelle a Colori e da Kairos, con i pomeriggi del 20, 21 e 22 dicembre, dedicati ai più piccoli e alla solidarietà con laboratori e attività natalizie alla presenza di Babbo Natale. Giovedì 23 dicembre, invece, sarà la CartolibrElia ad ospitare le letture animate di Stelle a Colori, con a seguire una merenda letteraria presso la Pasticceria Gulp a Stella di Monsampolo. Infine, venerdì 24 dicembre, nel centro storico a Piazza Roma, a partire dalle 15:00 si aspetterà l’arrivo di Babbo Natale in compagnia Ludobus di Natale e i suoi meravigliosi giochi in legno di #Legnogiocando.

L’ultima settimana dell’anno inizierà invece all’insegna della musica, con il concerto di Musica barocca del Quartetto dei Solisti Aquilani di lunedì 27 alle ore 21.00 presso la Chiesa di Maria SS. Assunta; martedì 28 dicembre, presso il Palazzetto dello Sport si terrà la seconda edizione di Futsal Christmas Friends a cura della Polisportiva Csi Stella, mentre giovedì 30 dicembre presso i locali della Nuova Stazione, a partire dalle 17:40 ci saranno le Letture animate con a seguire una merenda letteraria presso il Bar Meteora a Stella di Monsampolo e infine, domenica 2 gennaio, presso il Teatro Comunale alle ore 18:00 si terrà la Cerimonia di Consegna della Cittadinanza Onoraria al Dott. Mario Arezzini.

La settimana dell’Epifania inizierà il 3 e 4 gennaio con il cineforum per bambini e ragazzi organizzato dall’Azione Cattolica presso il Teatro Comunale e infine nel giorno dell’Epifania, a Piazza Roma, grazie alla collaborazione della Parrocchia e del Circolo Cittadino, alle 15:00 arriverà la Befana che scenderà direttamente dal campanile della Chiesa per salutare tutti i bambini presenti.

Durante il periodo natalizio la Mostra dei presepi artistici del Maestro Luigi Girolami e il Museo delle Mummie saranno visitabili gratuitamente con l’obbligo di Super Green Pass.

Tutti gli eventi sono gratuiti e la partecipazione è libera; per gli eventi al chiuso è necessario essere muniti di SUPER GREEN PASS come previsto dalla normativa vigente in materia di anti contagio Covid-19.

Per informazioni e per visualizzare il programma completo e gli orari di apertura dei musei è possibile visitare il sito www.monsampoloborgoaccogliente.it.

da: Comune di Monsampolo del Tronto