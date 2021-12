Monteprandone, modifiche temporanee riguardanti la raccolta differenziata Il ritiro dell'indifferenziata, in programma il 1° gennaio, è anticipato a mercoledì 29 dicembre

La PicenAmbiente ricorda che in base ad accordi aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali, il personale dell’azienda non lavora tre giorni l’anno: 1° gennaio, 1° maggio e 8 dicembre.

Pertanto nella serata del 31 dicembre non vanno esposti i mastelli grigi dell’indifferenziata nella zona 2 Centobuchi Nord Salaria che dovranno essere esposti fuori di casa mercoledì 29 dicembre al posto della carta. Il mastello della carta va esposto la settimana successiva, cioè mercoledì 5 gennaio 2022.

Ricordiamo inoltre che il Centro Raccolta Rifiuti Urbani di via dell’Industria sarà chiuso sabato 1° gennaio, giorno di Capodanno. Riaprirà sabato 8 gennaio 2022.

Si informa la cittadinanza che gli Eco Calendari del Porta a Porta 2.0 per l’anno 2022 sono disponibili in versione cartacea presso la Delegazione Comunale, in via delle Magnolie n. 1 a Centobuchi.

E’ già possibile scaricare la versione online e consultare l’elenco della vie interessate per ciascuna zona sulla pagina dedicata del sito istituzionale https://www.comune.monteprandone.ap.it/aree-tematiche/rifiuti-e-raccolta-differenziata/.

Maggiori informazioni possono essere richieste all’Eco Sportello di PicenAmbiente aperto tutti i venerdì dalle ore 10 alle ore 13 presso la Delegazione oppure al numero 0735710822.