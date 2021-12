Installato un Atm evoluto presso la filiale di Grottammare della Banca di Ripatrasone e del Fermano Il dispositivo di nuova generazione si trova in via Tintoretto

84 Letture Cronaca

E’ già operativo, presso la filiale di Grottammare, in via Tintoretto, il nuovo ATM evoluto della Banca di Ripatransone e del Fermano.

“L’installazione del nuovo ATM evoluto a Grottammare – ha dichiarato il direttore della Banca di Ripatransone e del Fermano, Vito Verdecchia – completa il processo di rinnovo del parco ATM in dotazione della banca, voluto dal Cda dell’Istituto, dopo l’inserimento di questo utilissimo strumento anche presso la sede di Ripatransone e le filiali di San Benedetto del Tronto, in via Curzi e in via Manzoni. L’ATM evoluto si aggiungerà alla Cassa Self già operativa all’interno dello sportello, in modo da consentire alla clientela di Grottammare l’operatività di cassa H24 7 giorni su 7”.

Il nuovo ATM (acronimo di Automated Teller Machine) permetterà, ventiquattr’ore al giorno, di versare e prelevare contante, prelevare da conto corrente, avere saldo, lista dei movimenti e numerose altre informazioni, effettuare ricariche telefoniche, pagamenti e ricariche di prepagate.

da: Banca di Ripatransone e del Fermano