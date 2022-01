Successo per l’iniziativa benefica incentrata sulle “Scatole di Natale” Trecento le confezioni recapitate alle famiglie bisognose da parte dell'associazione "I Care di Grottammare"

Anche in occasione delle festività 2021, l’associazione “I Care” di Grottammare ha messo in campo una delle sue iniziative più apprezzate, ossia quella delle “Scatole di Natale”, portata avanti con il patrocinio del Comune di Grottammare e in particolare dell’Assessorato ai Servizi Sociali e la collaborazione della Misericordia di Grottammare.

Per la realizzazione del progetto sono state coinvolte anche scuole, associazioni e attività locali, che con impegno e passione hanno preparato le scatole da consegnare per Natale alle RSA Pelagallo e Santa Maria, alle Case Famiglia Sant’Egidio alla Vibrata, Casa Maddalena e Casa Lella, alle famiglie di “I Care” e a quelle delle tre parrocchie di Grottammare, Madonna della Speranza, Gran Madre di Dio e San Pio.

L’adesione all’iniziativa è stata così corposa da permettere anche un ulteriore giro di consegne per la Befana. “Sono molto soddisfatto – dichiara il presidente dell’associazione Marco Bruni – In totale abbiamo recapitato 300 scatole. Ringraziamo le scuole di Grottammare e San Benedetto, gli studenti, le insegnanti e naturalmente tutti i cittadini che hanno voluto contribuire”.

La scatola doveva essere assemblata con cinque oggetti al suo interno: un passatempo (per esempio un libro), un indumento caldo (per esempio un paio di guanti o una sciarpa), qualcosa di dolce (per esempio una barretta di cioccolato), un biglietto gentile e un prodotto destinato alla cura di sé (per esempio una crema corpo o un bagnoschiuma).

L’associazione proseguirà anche nel 2022 con le sue attività, come, per esempio, l’iniziativa “Cacciatori di briciole”, progetto che combatte lo spreco alimentare e che con i prodotti raccolti provvede a preparare un pacco per ciascuna delle 70 famiglie aderenti.

“I Care” vi aspetta presso la sua sede sulla Valtesino, vicino alla nuova Farmacia della Regina e alla pizzeria al taglio Mi Piace, il martedì 10 alle 12, il giovedì e venerdì dalle 15 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 12.

Per informazioni: telefono 339 6280194 (Marco), sito web https://www.assoicare.org/, pagina Facebook “I Care – Organizzazione di Volontariato”.

da: Associazione “I Care”