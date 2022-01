Roulotte travolta da un suv ad Ascoli Piceno: da anni era la dimora di un uomo e dei suoi cani Grande paura ma nessun ferito. La comunità e l'Amministrazione si sono attivati per trovargli una nuova sistemazione

É successo nel piazzale antistante al cimitero di Ascoli Piceno, quando un suv di grossa cilindrata ha centrato in pieno una roulotte in sosta nel parcheggio.

All’interno del caravan vive da tre anni Roberto Renga con i suoi cani, il quale ha l’abitudine di aiutare i visitatori a tenere pulito il camposanto.

Grande paura, ma fortunatamente non ci sono stati feriti e il conducente del suv provvederà a risarcire Renga del danno subito. Nelle ore successive all’incidente, si é messa in moto la macchina della solidarietà, dove tanti ascolani si sono resi disponibili per aiutare la persona sfortunamente coinvolta nel sinistro.

Anche l’Amministrazione comunale sta cercando di trovare una sistemazione alternativa per sostenere un proprio concittadino in difficoltà.

Da Stefano Capponi