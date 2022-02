Grande partecipazione al tour culturale alla scoperta di “Ascoli ecumenica” L'evento si è tenuto nella giornata di domenica 30 gennaio

“Cattolici, ebrei ed ortodossi: Ascoli ecumenica” è stato il titolo di un interessante tour culturale che si è svolto domenica 30 gennaio nel centro storico della città di Ascoli.

In prossimità della Giornata della Memoria, ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio di ogni anno come giornata per commemorare le vittime dell’Olocausto, l’Unione Sportiva Acli Marche Aps ha organizzato un proprio viaggio nel tempo e nella storia della città di Ascoli Piceno partendo dalle religioni che vi si sono praticate nel corso dei secoli.

Il percorso ha toccato Piazza Bonfine, Piazza del Popolo, la zona del ghetto ebraico, Piazza Roma ed altre vie e piazza del centro cittadino.

L’iniziativa è stata realizzata anche in prossimità della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Il tour culturale, predisposto dalla guida turistica abilitata Valentina Carradori, è stato realizzato col patrocinio e col sostegno del Consiglio regionale – Assemblea legislativa delle Marche e in collaborazione con l’Ufficio per la pastorale del tempo libero, turismo e sport della Diocesi di Ascoli Piceno.

Il percorso attraversato è stato particolarmente interessante anche per i numerosi turisti provenienti da varie città delle province di Macerata, Teramo e Fermo.

da: US Acli Marche