Ciaspolata a Ovindoli nella giornata di domenica 20 febbraio L'iniziativa è organizzata dai Giovani Soci della Banca di Ripatransone e del Fermano

61 Letture Cronaca

Il direttivo dei Giovani Soci della Banca di Ripatransone e del Fermano si riunirà il prossimo mese per stilare il calendario completo delle attività per il nuovo anno ma il programma complessivo sarà anticipato con l’organizzazione di una ciaspolata fissata per domenica 20 febbraio prossimo.

“In collaborazione con l’associazione “Maiellando” – precisa uno degli organizzatori, Riccardo Elsini – abbiamo deciso di proporre ad Ovindoli un percorso, con ciaspole e bastoncini, della lunghezza di quattro chilometri e della durata stimata in circa due ore”.

La comitiva partirà dalla piscina di Grottammare, domenica 20 febbraio, alle ore 7:15 e farà tappa anche a Porto d’Ascoli alle 7:30, prima di iniziare il viaggio verso la località designata. Il viaggio in pullman è gratuito.

“Sarà possibile, per chi non volesse portarsi il pranzo a sacco – conclude il responsabile dei Giovani Lab – pranzare insieme al ristorante. L’iniziativa non è riservata solo ai giovani soci della Banca di Ripatransone e del Fermano, ma possono partecipare tutti coloro i quali amino la montagna e vogliano passare una giornata in allegria e compagnia”.

Chiunque non avesse con sé ciaspole e bastoncini potrà noleggiarli all’arrivo. Per qualsiasi informazione, si può contattare il numero 331 633 8952.

da: Banca di Ripatransone e del Fermano