Malore alle porte di San Benedetto del Tronto, deceduto un anziano di 79 anni L'uomo si è accasciato a terra mentre si trovava in un terreno agricolo di sua proprietà

Soccorsi inutili nei dintorni di San Benedetto del Tronto per un pensionato di 79 anni, vittima di un malore nella giornata di venerdì 18 febbraio mentre si trovava in un appezzamento di terreno di sua proprietà.

Il dramma si è consumato nel corso della mattinata in via della Resistenza, dove Antonio Vecchiola si è improvvisamente accasciato al suolo mentre stava badando al suo orto.

A lanciare l’allarme è stata sua moglie, che si trovava in sua compagnia: il tempestivo intervento sul posto da parte dei sanitari del 118, purtroppo, non è valso a salvare l’anziano, che avrebbe già sofferto in passato di patologie cardiache.