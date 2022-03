Choc a Offida per l’improvvisa scomparsa dell’ex-assessore Roberto D’Angelo Il 40enne si è spento nel pomeriggio di martedì 1° marzo, stroncato da un malore mentre stava passeggiando

Tragedia nel pomeriggio di martedì 1° marzo a Offida, dove un uomo di 40 anni è deceduto a seguito di un improvviso malore che non gli ha lasciato alcuno scampo.

La vittima, Roberto D’Angelo, si trovava nei pressi di piazza del Popolo quando si è sentito male. Immediati i soccorsi nei suoi confronti da parte del personale sanitario del 118, i cui sforzi purtroppo non sono serviti a far riprendere conoscenza al 40enne. Sulla salma dell’uomo sarà ora disposta l’autopsia, per tentare di risalire alle cause alla base della scomparsa.

D’Angelo, ex-assessore a Offida sotto l’amministrazione Lucciarini, era un enologo molto apprezzato e un insegnante presso l’Istituto Agrario “Celso Ulpiani” di Ascoli Piceno.