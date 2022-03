Fratelli d’Italia organizza una raccolta benefica per i profughi ucraini Per partecipare all'iniziativa c'è tempo fino al 19 marzo

Ascoli Piceno si mobilita per dimostrare vicinanza e supporto al popolo ucraino dopo che la Russia ha iniziato nei giorni scorsi una guerra di invasione e conquista del territorio al confine europeo.

Come partecipare

La campagna di solidarietà in favore dell’Ucraina avrà inizio sabato pomeriggio 5 Marzo, in occasione della manifestazione “Fratelli d’Italia incontra il Piceno”, che si terrà ad Ascoli Piceno in Piazza del Popolo (fronte Chiesa di San Francesco) e a San Benedetto del Tronto, tra via Calatafimi e Viale Moretti (angolo Chicco d’Oro), e proseguirà nei giorni successivi. Tutti coloro che vorranno aderire a questa iniziativa potranno recarsi presso il punto di raccolta organizzato in Via dell’Aspo n. 16 – zona Battente (di fronte all’ex Ceres Pub). Il centro sarà aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì: al mattino dalle 9:00 alle 13:00 e al pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00.

Beni di prima necessità per i profughi ucraini

Fratelli d’Italia smuove la rete della solidarietà ascolana e non solo: molte realtà del territorio si sono unite per raccogliere beni di prima necessità da donare poi ai profughi ucraini in fuga dal loro Paese e attualmente al confine.

Si prevede l’assortimento di materiale non deperibile, come generi alimentari a lunga conservazione, pannolini e prodotti per l’igiene personale.

I beni che verranno raccolti saranno poi portati alle persone in difficoltà e in fuga dall’Ucraina. Saranno messe a disposizione della cittadinanza documenti fotografici che testimonieranno l’avvenuta consegna.

Promotori e termine della raccolta

La raccolta terminerà sabato 19 marzo.

A promuovere la raccolta è il Coordinamento Provinciale di Ascoli Piceno di Fratelli d’Italia con il sostegno del Sindaco Marco Fioravanti:

Antonio Vagnoni – Coordinatore Provinciale

Francesca Pantaloni – Coordinatore Comunale e Consigliere Comunale

Simone Anzalone – Membro del Coordinamento Provinciale

Katia Poli – Resp. Prov.le Dipartim. Pari Opportunità, Famiglia e Valori Inderogabili Marche

Lucio Ionni – Segreteria Presidenza Regione Marche

Contatti

Per avere maggiori informazioni sono stati resi noti alcuni contatti, che chiediamo alle persone interessate di chiamare:

Simone: 320.8876235

Katia: 389.8793347

Antonio: 348.3824206

Francesca: 347.8757476

da: Fratelli d’Italia Ascoli Piceno