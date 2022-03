Scontro tra automobile e betoniera a Maltignano, ferito gravemente un 83enne L'anziano è stato trasportato d'urgenza in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette di Ancona

Grave incidente stradale nella zona industriale di Maltignano nella mattinata di venerdì 11 marzo: lo scontro ha visto coinvolte un’automobile e una betoniera.

L’impatto ha avuto luogo intorno alle ore 9.30 lungo la Strada Bonifica. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo, un anziano di 83 anni, per il quale i sanitari del 118 hanno disposto il trasferimento d’urgenza in eliambulanza all’ospedale di Torrette di Ancona. Sulla stessa vettura viaggiava anche la moglie dell’uomo: per lei è scattato invece il trasferimento all’ospedale “Mazzoni” di Ascoli Piceno.

Entrambi i feriti sono stati estratti dalla lamiere grazie all’operato dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno, mentre i rilievi pertinenti all’incidente sono stati condotti dai Carabinieri del distaccamento locale.