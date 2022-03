Domenica 20 marzo torna l’appuntamento con la “Rock Run” a Maltignano In programma un circuito di 4 chilometri

Torna domenica prossima, 20 marzo, il Rock Run a Maltignano. L’evento, ideato dell’Associazione SporTiamo, e patrocinato dal Comune di Maltignano è nato nel 2015 ed è al suo secondo appuntamento. Il Rock Run è un evento sportivo che viene accompagnato da musica rock, a cui possono partecipare le diverse varie fasce d’età.

Nell’ambito della manifestazione sarà possibile correre o camminare lungo un circuito di 4 km che contorna tutto il paese di Maltignano. Ogni 500 mt ci sarà una postazione di musica che accompagnerà l’attività fisica dei partecipanti. Quest’anno l’evento si svolgerà in concomitanza alla manifestazione a carattere nazionale “Corritalia” promossa dall’AICS, gara che generalmente veniva svolta ad Ancona. Tale iniziativa è stata possibile grazie al presidente AICS della sezione di Ascoli Piceno, Leonardo Perrone, e al podista maltignanese Giuseppe Celani. Alla gara competitiva nazionale, che avrà un tragitto di 8 km, parteciperanno le più note società podistiche di Marche e Abruzzo. Contemporaneamente ci sarà la corsa non agonistica per i bambini e la classica passeggiata.

“Si corre per lo sport e la salvaguardia dei beni culturali, ma quest’anno si avrà sicuramente un’attenzione particolare ed un pensiero per la pace nel mondo” le parole del podista Giuseppe Celani. Per il sindaco Armando Falcioni invece: “La manifestazione rappresenta un segnale di ripartenza. Tra le quotidiane difficoltà legate alla ricostruzione e ai due anni di pandemia, con l’aiuto delle associazioni del territorio, l’obiettivo è ricreare quel tessuto sociale che tanto manca ancora oggi. Non possiamo che essere felici, come amministrazione, di poter ospitare un evento di caratura nazionale nel nostro territorio. Un ringraziamento al concittadino Giuseppe Celani e al presidente AICS della sezione di Ascoli Piceno, Leonardo Perrone”. Infine il consigliere comunale delegato alla Sport Fabio Nazzari chiosa: “Oltre all’evento nazionale, che siamo orgogliosi di ospitare, l’invito che mi sento di fare è rivolto ai cittadini, affinché partecipino all’evento sportivo. In un momento così difficile lo sport, a partire dallo stare insieme e dal vivere all’aria aperta, può rappresentare una boccata d’ossigeno importante per permettere ai ragazzi di ricongiungersi con i propri coetanei, distrarsi e divertirsi, come tutti i bambini e giovani meritano”. Informazioni ai numeri: 3347396014 (Peppe) – 3283878183 (Leonardo). Iscrizioni on line su: www.timinrun.it.

da: Comune di Maltignano