Brutta caduta per un ciclista nei dintorni di Ascoli, sul posto l’eliambulanza Per il ferito è scattato il trasferimento d'urgenza all'ospedale regionale di Torrette di Ancona

I soccorritori sono intervenuti nella mattinata di mercoledì 6 aprile al confine tra le province di Ascoli Piceno e Teramo per prestare aiuto a un ciclista infortunato.

Il protagonista della vicenda stava percorrendo il sentiero dell’Asso tra Colle San Marco e Colle San Giacomo quando, per cause non ancora accertate, ha perso il controllo del proprio mezzo cadendo rovinosamente a terra.

Sul posto sono così accorsi i Vigili del Fuoco del comando ascolano, il personale sanitario del 118 e quello del Soccorso Alpino. Dopo essere stato sottoposto ai primi trattamenti, il giovane è stato infine trasferito in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona.