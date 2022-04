Tappe a Montedinove e Force per il festival “Esplorazioni Picene” I due appuntamenti si terranno rispettivamente nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 aprile

77 Letture Cultura e Spettacoli

Fine settimana all’insegna della tradizione e dello spettacolo: Esplorazioni Picene fa tappa a Montedinove (AP) e Force (AP) con “Storie di Rame e Racconti di Mele”.

Appuntamento a Montedinove sabato 9 aprile 2022 alle ore 11:00 presso l’azienda Agricola Le Vigne di Clementina Fabi per degustazione e mini-convegno “Gemme dei Sibillini: ipereccellenza e unicità per un futuro di innovazione produttiva e turistica del territorio”. Alle ore 17:00 “Silent Emotion”, passeggiata sonora alla scoperta di storie perdute, simboli nascosti, rituali e mitologie legate alla venuta dei piceni ad Ascoli. Alle ore 19:00 spettacolo della Compagnia dei Folli in Piazza Del Duca. Per info e prenotazioni www.esplorazionipicene.it

Domenica 10 aprile, il Festival Itinerante Esplorazioni Picene sarà a Force con due appuntamenti: alle ore 10:00 laboratorio Cu quadro sulla manipolazione del rame (per bambini) e visita guidata al centro storico e al Museo del Rame (per tutti); in serata, alle ore 19:00 spettacolo della Compagnia dei Folli in Piazza Vittorio Emanuele II con trampoli, fuoco e duelli. Per info e prenotazioni www.esplorazionipicene.it

Per partecipare alla passeggiata sonora o al laboratorio: prenotazione obbligatoria (anche su WhatsApp o Telegram): Davide 340 2347412.

Per partecipare al convegno o allo spettacolo: prenotazioni su www.esplorazionipicene.it

Esplorazioni Picene è un progetto finanziato dalla Regione Marche con bando POR MARCHE FESR 2014/2020 – ASSE 8 INTERVENTO 23.1.2 quale sostegno alla innovazione e aggregazione in filiere delle PMI culturali e creative, della manifattura e del turismo – AREA SISMA.

Esplorazioni Picene vuole valorizzare le attrazioni culturali e promuovere i prodotti tradizionali del territorio piceno attraverso una serie di eventi itineranti, il tutto nato dalla sinergia tra alcuni enti e professionisti locali. Capofila del progetto è la Compagnia dei Folli, affiancata da La Casa di Asterione, Luberti Bus, Sydonia Production, Gemme dei Sibillini, Bim Tronto, Mete Picene e i comuni coinvolti.

Tutti gli eventi di Esplorazioni Picene sono gratuiti ma necessitano di prenotazione.

Prossimi appuntamenti domenica 24 aprile 2022 a Montemonaco e lunedì 25 aprile a Comunanza.