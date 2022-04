Alla BIT di Milano presenti rappresentanti di Ascoli e del territorio piceno Il sindaco Fioravanti: "Rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di crescita turistica della nostra città"

La promozione di Ascoli e dell’intero territorio piceno sbarca alla Bit, la Borsa Internazionale del Turismo, che si sta svolgendo in questi giorni a Milano e che rappresenta il punto di riferimento per l’intero settore.

Il sindaco Marco Fioravanti ha voluto essere presente all’appuntamento per portare avanti il percorso iniziato con il dossier “Ascoli&Piceno – La cultura muove le montagne”, realizzato per la candidatura a Capitale italiana della cultura 2024. Insieme al primo cittadino, è presente a Milano anche il presidente della Provincia, Sergio Loggi, a conferma della volontà di portare avanti un percorso territoriale di promozione.

“La presenza alla Bit – ha detto il sindaco Marco Fioravanti – rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di crescita turistica della nostra città. Perché è qui che si incontrano operatori, esperti e fruitori, ed è qui che si sviluppano relazioni e business di un settore sempre più importante per il nostro territorio. Abbiamo voluto esserci per il Piceno, come fatto con il dossier presentato al Ministero, e per far conoscere Ascoli anche come Città della carta, riconoscimento ottenuto dalla Regione che ci permette di avere un ulteriore elemento per la promozione della nostra città. Un ringraziamento va proprio alla Regione Marche per aver organizzato la partecipazione di Ascoli e dell’intero territorio Piceno”.