Monsampolo del Tronto, torna l’appuntamento con la Processione del Cristo Morto L'evento è in programma a partire dalle ore 20.30 del Venerdì Santo

75 Letture Cronaca

Dopo la sospensione forzata, dovuta alla pandemia, in occasione del venerdì santo torna nel centro storico di Monsampolo del Tronto la tradizionale Processione del Cristo Morto.

A distanza di due anni dall’ultima edizione si avrà nuovamente la possibilità di vedere uscire dal portale della Chiesa dell’Assunta il prezioso catafalco ligneo con baldacchino su cui è deposto il corpo del Cristo Morto. La bara, risalente alla fine del XVIII secolo, ma restaurata ed ampliata all’inizio del 1900, pesa più di sei quintali e sono necessarie 12 persone, i portatori, per poterla trasportare a spalla. Il corteo, a partire dalle 20:30, attraverserà tutto il centro storico, lungo un percorso illuminato da fiaccole e lampioncini di legno coperti ai lati con carta decorata con i simboli della Passione. Il tutto arricchito ed impreziosito dalla presenza delle cinque Confraternite (della Buona Morte, della Madonna del Rosario, del Nome di Gesù, del SS. Sacramento e dell’Addolorata), dal canto delle Pie Donne e dalle meditazioni del nostro parroco Don Andrea Tanchi.

“La Processione del Cristo Morto – ha dichiarato Massimo Narcisi Sindaco di Monsampolo del Tronto – rappresenta un momento in cui fede, storia e tradizione si fondono per dar vita ad un evento tra i più attesi e sentiti dalla nostra comunità. La Processione è una tradizione che fa parte del nostro patrimonio culturale, per questo ci stiamo impegnando a salvaguardarne la sua esistenza e a promuoverla tra le nuove generazioni. Sono davvero felice che quest’anno si possa ritornare a vivere un momento così importante per il nostro Comune e per questo ci tengo a ringraziare e a esprimere tutta la mia gratitudine al Parroco Don Andrea e soprattutto al Comitato Cristo Morto che, oltre ad organizzare nei minimi dettagli l’evento è il custode, il cuore e l’anima della più antica tradizione della nostra comunità.”

da: Comune di Monsampolo del Tronto