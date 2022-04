Incontro pubblico a Monteprandone sullo Sportello Unico per l’Edilizia Si svolgerà giovedì 28 aprile al Centro GiovArti di Centobuchi

In vista dell’attivazione dello Sportello Unico per l’Edilizia (SUE), lo strumento che consente di presentare per via telematica le pratiche legate all’edilizia residenziale, il Comune di Monteprandone ha organizzato un incontro per illustrare a professionisti del settore (geometri, architetti, ingegneri) e singoli cittadini le funzionalità del nuovo portale comunale.

L’incontro si terrà giovedì 28 aprile, dalle ore 15, in presenza presso la sala audio cinema del GiovArti in viale De Gasperi n. 235 a Centobuchi di Monteprandone. E’ possibile partecipare anche da remoto, collegandosi all’indirizzo ZOOM https://us06web.zoom.us/w/89947498284 Passcode: 924507.

Il SUE è uno strumento pensato per semplificare le relazioni tra le Imprese, i Professionisti, i Cittadini e la Pubblica Amministrazione, attraverso la presentazione totalmente telematica delle istanze. Possono accedere allo Sportello i professionisti che operano sul territorio.

Lo Sportello Unico per l’Edilizia provvede ai seguenti adempimenti: le domande per il rilascio di permessi di costruire, le segnalazioni certificate di inizio attività e ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di edilizia presenti nella modulistica.