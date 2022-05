La Fiera “Madonna della Pace” torna ad animare le strade di Centobuchi L'evento è in programma domenica 8 maggio

Dopo lo stop di due anni dovuto alla pandemia, torna la Fiera “Madonna della Pace”. L’appuntamento, organizzato dal Comune di Monteprandone, si terrà per tutta la giornata di domenica 8 maggio a Centobuchi.

Come consueto, in via dei Tigli e via Benedetto Croce ci sarà la fiera vera a propria con stand di produttori alimentari e commercianti ambulanti: dall’abbigliamento alle calzature, dai dolci e dolciumi ai prodotti tipici e di norcineria, dai casalinghi agli articoli da regalo, per il giardinaggio e ferramenta oltre a prodotti di piccolo artigianato locale.

Si tratta della diciannovesima edizione della fiera che richiama tante persone da tutto l’entroterra Piceno e dal vicino Abruzzo e che l’Amministrazione comunale ha voluto mantenere viva per rilanciare il mondo del commercio locale.