Malore fatale a San Benedetto del Tronto per un uomo di 67 anni L.P. ha perso la vita nella serata di sabato 7 maggio

Choc a San Benedetto del Tronto per l’improvviso decesso di un uomo di 67 anni, stroncato da un malore nella serata di sabato 7 maggio.

La vittima, L.P. le sue iniziali, poco prima delle ore 20.00 stava passeggiando lungo via Silvio Pellico quando si sarebbe improvvisamente accasciata a terra.

Alcuni passanti hanno provveduto ad allertare i soccorsi: sul posto si sono precipitati i sanitari del 118, i cui sforzi non sono purtroppo valsi a far riprendere conoscenza all’uomo. La salma del 67enne è stata quindi trasferita all’obitorio dell’ospedale “Madonna del Soccorso” in attesa di ulteriori esami.