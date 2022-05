Scoprire le Marche attraverso il mondo dei cavalli Al galoppo sui destrieri a Civitanova Marche. Indimenticabili passeggiate a cavallo in splendidi paesaggi

58 Letture Cultura e Spettacoli

Regione dall’enorme patrimonio naturale e culturale, le Marche vantano tanti paesaggi naturali spettacolari, dei quali è possibile godere in tanti modi, a piedi, in auto e persino sul dorso di un cavallo.

Questo perché esistono tanti percorsi in natura che permettono a chi ama questi animali di godere di splendide escursioni al trotto, rispettando così un’arte antica, ossia quella di domare un cavallo, quello che è stato il mezzo di trasporto dell’uomo per lunghissimo tempo. Il culto per questi animali risale a lontane epoche, e nella regione delle Marche si collega anche alla grande passione per le corse ippiche, nelle quali l’adrenalina sale velocissima sia per i fantini, sia per coloro che amano effettuare puntate importanti su di loro.

Al galoppo sui destrieri a Civitanova Marche



In questa regione è possibile infatti vivere la passione per i cavalli sia dal punto di vista sportivo che sul piano turistico. Nella località di Civitanova Marche, infatti, esiste l’ippodromo Mori, il più importante delle Marche, nel quale ogni domenica corrono i destrieri più veloci nella specialità del trotto e del galoppo. In quest’ottica risulta molto significativa la disposizione da poco ordinata dal sindaco di Civitanova, Fabrizio Ciarapica, il quale ha annunciato il raddoppio delle corse dei cavalli nel principale impianto ippico della regione, il quale a sua volta offre lavoro a molti dipendenti locali e il cui incremento delle attività porterà di conseguenza a un aumento delle entrate per tutto l’indotto. La tradizione delle corse dei cavalli, che in Italia risale fin dai tempi degli antichi romani, che crearono le competizioni sulle bighe, trova dunque in questo luogo una forte popolarità, dato che sono tantissimi gli avventori che in occasione di ogni corsa si recano all’ippodromo Mori per effettuare in modo diretto le loro puntate, anche se nel mondo dell’ippica le scommesse sui migliori cavalli si possono effettuare comodamente sui siti online dallo smartphone. La stessa famiglia Mori ha elogiato l’impegno delle autorità politiche per l’aumento delle attività, qualcosa che aiuterà a risollevare e portare nuova linfa all’intero settore ippico, oltre che a permettere una rivalorizzazione del museo del trotto, che appartiene alla stessa famiglia proprietaria dell’ippodromo e che fu voluto e aperto nel 2000 da Ermanno Mori, che era un allevatore, giornalista e chiaramente amante dei cavalli e dell’ippica.

Indimenticabili passeggiate a cavallo in splendidi paesaggi



Chi invece è interessato a utilizzare i cavalli per propositi turistici, può incontrare una serie di alternative di livello nelle Marche. Percorsi naturali mozzafiato, storicamente adatti anche per chi ama fare trekking classico, sono infatti percorribili a cavallo. Tra i più gradevoli vi è senza dubbio il percorso che si può realizzare nel parco nazionale dei Monti Sibillini, i quali si stagliano imponenti e offrono una splendida prospettiva da ammirare mentre siamo al dorso di un purosangue che ci accompagna senza paura, sapendo dove dirigere i suoi passi e regalandoci l’armonia di un’andatura pacifica e rilassante. Chi invece preferisce godere di un paesaggio che scende a picco sul mare può puntare sui sentieri della Riviera del Conero, dove la brezza marina si fa sentire dolcemente e la cui meta finale, la spiaggia di Mezzavalle, rappresenta il premio più bello per i viandanti.