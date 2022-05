Tutti i provvedimenti in vigore a Grottammare in occasione del passaggio del Giro d’Italia La decima tappa della competizione è in programma nella giornata di martedì 17 maggio

In occasione del 105° Giro d’Italia, la Città di Grottammare si prepara ad accogliere sul proprio territorio la decima tappa della gara ciclistica internazionale con i seguenti provvedimenti, valevoli per la giornata di domani, martedì 17 maggio:

–sospensione attività’ didattiche entro le ore 10:45 di tutti gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado pubblici, privati e parificati: Scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e di secondo grado, compresi i servizi educativi 0-3 presenti sul territorio comunale (ordinanza del Sindaco nr. 24 del 13 maggio);

–istituzione divieto di sosta con rimozione dalle ore 10 fino alle ore 14.30 nei seguenti tratti: il tratto compreso tra via Marche e via Abruzzi lato est, nella zona prospiciente il supermercato Elite, e il tratto compreso tra via Tintoretto e via Crivelli lato est, nella zona prospiciente il distributore carburanti Agip (ordinanza comandante Polizia Locale nr. 22 del 12 maggio).

Si ricorda, inoltre, che su disposizioni di enti superiori, nel tratto grottammarese la Statale Adriatica rimarrà chiusa dalle ore 11.30 alle ore 14.30.

