Tappa a Venamartello per i volontari di Questione Natura Due le mascherine recuperate presso la frazione del Comune di Acquasanta Terme

Venamartello è #MaskFree. Siamo tornati in questo luogo magico, che visitiamo ormai da diversi anni, trovando e raccogliendo da terra 2 mascherine. Adesso la natura bella è libera dai rifiuti ma dobbiamo impegnarci tutti affinché resti così sempre! Per questo chiediamo ai tanti escursionisti e visitatori di aiutarci in questa lotta al decoro dell’ambiente, rilanciando un’appello al turismo sostenibile che deve fare tesoro di questi posti dove ancora si respira un’aria magica che racconta di boschi, favole e leggende e dove ci si perde in una dimensione lenta e felice estranea a quella della società odierna.

Immerso nelle montagne del Comune di Acquasanta Terme il borgo bello di Venamartello è sicuramente uno dei luoghi più suggestivi al mondo con una vista mozzafiato che spazia sulla Vallata Acquasantana.

Durante la passeggiata siamo rimasti incantati da una villa con delle stupefacenti opere in travertino – simbolo per eccellenza di Acquasanta – e siamo stati così fortunati da trovare l’artista all’opera. E così Lavinio Velenosi ci ha ospitato e fatto fare un giro raccontandoci nel dettaglio tutta la storia che lega ogni sua creazione. Così imponente il “Tempio monoteista”, tempio senza tempo che è dedicato ad un unico Dio, il Dio della vita.

A fine perlustrazione Lavinio ci ha offerto del delizioso vino cotto “fatto in casa” e ha condiviso con noi il suo sogno di far rivivere questo posto unico.

Consigliamo a tutti di fare una visita, rispettando il territorio, e di scoprire la meraviglia.

