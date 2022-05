Monteprandone, al via le domande per l’iscrizione ai centri estivi C'è tempo fino al 6 giugno

L’Amministrazione comunale di Monteprandone organizza anche per l’estate 2022 i centri estivi. Il centro estivo per la scuola dell’infanzia è rivolto ai bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni e si terrà presso la scuola di via Borgo da Monte, nel mese di luglio con due diversi turni, dal 4 al 15 luglio, e dal 18 al 29 luglio, dalle ore 8:30 alle ore 13, per un numero massimo di 30 iscritti a turno.

Il centro estivo per la scuola primarie e secondaria di 1° grado è rivolto ai bambini e ai ragazzi che hanno compiuto 6 anni alla data del 31 maggio 2022 e si terrà presso la scuola primaria di via Benedetto Croce dal 20 giugno al 1 luglio e presso la scuola dell’Infanzia di via Colle Gioioso dal 4 al 29 luglio, dalle ore 15 alle 19, con tre diversi turni per un numero massimo di 70 iscritti a turno. Il trasporto per entrambi i centri è a carico dell’utente.

Le domande saranno accettate secondo l’ordine cronologico di presentazione, con priorità per i residenti di Monteprandone. Per i disabili residenti è consentita l’iscrizione contestuale a più turni di frequenza. È previsto il pagamento di un contributo per ciascun turno di 2 settimane con ISEE pari o inferiore a € 25.000,00: 1 figlio € 20,00, 2 figli € 32,00, 3 figli € 42,00. Con ISEE superiore a € 25.000,00, in caso di non presentazione di ISEE o per i non residenti il contributo dovuto è pari a € 40,00 per ciascun figlio (senza agevolazioni per il 2^ e il 3^ figlio).

La domanda, disponibile sul sito del comune all’indirizzo www.comune.monteprandone.ap.it, dovrà essere presentata dal 24 maggio al 6 giugno 2022 con UNA SOLA delle seguenti modalità: via e-mail a protocollo@comune.monteprandone.ap.it; via P.E.C. a comune.monteprandone@emarche.it.

Solo in caso di assoluta impossibilità ad utilizzare le modalità sopraindicate, la domanda potrà essere consegnata a mano esclusivamente presso l’Ufficio Protocollo – Delegazione Comunale di via delle Magnolie a Centobuchi. Non saranno accolte le domande che perverranno prima delle ore 00.00 del 24 maggio. Qualora i richiedenti fossero interessati all’iscrizione a più turni di frequenza dovranno contattare l’ufficio solo dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, fissata per il giorno 6 giugno. Non è possibile l’iscrizione ad entrambi i centri.