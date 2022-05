Continua la collaborazione tra Comune di Grottammare e Unione Sportiva Acli Quattro le iniziative portate avanti anche nel 2022

Dalla collaborazione tra Amministrazione comunale di Grottammare, assessorati allo sport ed alla salute, e Unione Sportiva Acli, sin dal 2018, sono scaturite iniziative di carattere sportivo e sociale che hanno coinvolto migliaia di cittadini di ogni età. Le varie attività si sono svolte in maniera continuativa e anche nel 2020 e nel 2021, anni purtroppo caratterizzati dalla Pandemia del Covid19, non si sono arrestate continuando anche nel 2022 ad essere messe gratuitamente a disposizione della popolazione.

Già a gennaio è partita la quarta edizione di “Equilibrio e movimento per la salute”, corso di ginnastica posturale e a corpo libero che si è svolto prima presso la bocciofila comunale ed ora presso il Parco Urbano del I Maggio ogni lunedì e mercoledì (dalle 9 alle 10). Dal 7 giugno cambierà orario e giorno (ogni martedì e giovedì dalle ore 7,15 alle ore 8,15). Sono già 86 le persone iscritte al corso tenuto dalla professoressa Sara Piunti, con l’arrivo dell’estate le iscrizioni aumentano e dunque si pensa di superare il numero di 121 partecipanti dell’anno 2021.

Dal 14 giugno (ogni martedì dalle 19 alle 20 presso Piazza Capponi vicino ai campi da tennis in Via Promessi Sposi) riprenderà l’iniziativa “Laboratori territoriali di prevenzione del tumore al seno” ossia lezioni gratuite di yoga finalizzate al miglioramento del proprio stato di salute.

Le lezioni sono tenute dall’insegnante Eugenia Brega e nel 2021 hanno visto la partecipazione di 136 persone (107 nel 2020, 89 nel 2019) oltre a quelle iscritte in altri comuni (San Benedetto, Monsampolo) visto che si tratta di un progetto interprovinciale che in 5 anni ha coinvolto più di 1000 persone.

Anche nel 2022 il territorio del Comune di Grottammare sarà coinvolto nel progetto “Camminata dei musei” con una serie di iniziative finalizzate da un lato a promuovere l’attività fisica e dall’altro a valorizzare i musei marchigiani. Domenica 29 maggio si svolgerà “I luoghi di Sisto V” con partenza alle 16 da Piazza San Pio V e con visita gratuita al museo sistino di arte sacra. “Camminata dei musei” è un progetto che è giunto all’ottava edizione, che è stato realizzato nel territorio delle province di Macerata, Ascoli, Fermo e Teramo e che ha coinvolto quasi 1900 persone in più di 50 iniziative. La manifestazione torna a Grottammare per la terza volta dopo il successo delle iniziative del 2015 e del 2021. Ma nel corso del 2022 ci sarà un altro appuntamento dedicato a Pericle Fazzini.

L’abbinamento tra promozione dell’attività fisica e abitudini culturali delle persone rappresenta uno dei punti di forza delle iniziative organizzate dall’Amministrazione comunale di Grottammare, assessorati allo sport ed alla salute, ed Unione Sportiva Acli. Nel corso della presentazione del volume “Archeologia quo vadis”, che ha riunito i contributi di studiosi e addetti ai lavori sul tema del futuro della disciplina, il prof. Pier Luigi Sacco, docente di Economia della Cultura all’Università Iulm di Milano e special adviser per il patrimonio culturale della Commissione Europea, ha evidenziato che alcuni studi fatti su individui in età avanzata correlano un aumento dell’aspettativa di due anni e mezzo con le loro abitudini culturali. Proprio per questo oltre alle due camminate con destinazione i musei di Grottammare nel corso del 2022 ne saranno organizzate altre sempre di carattere culturale.

Oltre all’aspetto della promozione dell’attività fisica c’è anche un’altra attività che si realizzerà sabato 28 maggio dalle ore 16 alle ore 19,30 presso la Rotonda dei vivaisti (lungomare Nord tra le concessioni 39 e 40). In occasione della “Giornata mondiale del gioco”, infatti, è stata programmata l’iniziativa “Lezioni e partite libere di scacchi” aperta a cittadini di ogni età. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà presso la sala consiliare comunale. Per informazioni ed iscrizioni si può contattare il numero 3939365509. L’iniziativa viene realizzata col sostegno del Consiglio Regionale – Assemblea legislativa delle Marche e la collaborazione del Club Scacchi Offida.

Gli scacchi sono una disciplina che negli ultimi anni ha fatto registrare un incremento dei praticanti. Il gioco degli scacchi è complesso ed affascinante. A trarre benefici sono la memoria e la lucidità. Questa disciplina stimola la capacità di concentrazione, i riflessi e la fantasia oltre a tenere dunque la mente allenata.

“Tutte queste attività ormai consolidate nel tempo – ha detto il presidente regionale dell’Unione Sportiva Acli Marche Giulio Lucidi – sono state rese possibili grazie alla collaborazione e al sostegno dell’amministrazione comunale di Grottammare, di altri enti pubblici e/o privati e di altre strutture dell’U.S. Acli quali il comitato provinciale di Ascoli Piceno/Fermo, la Cooperativa DLM e Centro Iniziative Giovani APS ASD, dell’Associazione Il Marcuzzo, della Bocciofila di Grottammare, del Circolo Tennis di Grottammare, del Teatro delle Foglie e del Club Scacchi Offida. Si tratta di attività che fanno parte di progettualità nazionali e regionali segno che sono evidenziate come buone prassi e/o eccellenze del territorio. L’inattività fisica ha gravi ripercussioni sulle casse dello stato con 1,6 miliardi annui di costi diretti. Il 38% delle donne europee non è sufficientemente attivo. Il 34% dei marchigiani è in sovrappeso, l’11% obeso. Sono dati allarmanti sui quali riflettere. Questi progetti hanno anche una valenza sociale perché aiutano anche a contrastare l’isolamento sociale”.

“Si tratta – ha detto l’assessore allo sport ed alla salute del Comune di Grottammare Alessandra Biocca – di progettualità che hanno anche una forte valenza aggregativa. Praticare sport insieme è ancora più bello, vedere uomini e donne che insieme si occupano della propria salute è motivo di soddisfazione che ci spinge a proseguire queste attività che, tra l’altro, nel periodo estivo hanno anche un riscontro turistico e di valorizzazione del territorio”.

da: US Acli Marche