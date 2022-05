Successo ad Ascoli per i “Laboratori intergenerazionali del gioco degli scacchi” L'iniziativa è in programma ogni martedì pomeriggio presso il circolo Arci Tofare

E’ esplosa, ad Ascoli, la passione per gli scacchi. Sono davvero tante le persone, e di ogni età, che stanno partecipando alle attività del progetto “Laboratori intergenerazionali del gioco degli scacchi”, iniziativa che si sta svolgendo presso il Circolo Acli Centro socio culturale Tofare Aps in via Oristano (angolo Via Napoli) ogni martedì dalle 17 alle 19.

Si tratta di una iniziativa organizzata da A.S.D. Aps Centro Iniziative Giovani e dal Centro socio culturale Tofare Aps Acli, in collaborazione con Acli Provinciali di Ascoli Piceno, Club Scacchi Offida e con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Ascoli Piceno.

Il progetto consiste in lezioni e partite libere di scacchi con la presenza di istruttori federali a disposizione per conoscere meglio questa disciplina.

La partecipazione è aperta a cittadini di ogni età ed è gratuita. Per informazioni ed iscrizioni si può contattare il numero 3442229927.

da: US Acli Marche