Ascoli, riprende lunedì 13 giugno “Salute in cammino per la cultura” L'iniziativa sarà replicata ogni lunedì sera nel corso dei mesi di giugno, luglio e agosto

Per il quarto anno consecutivo riprende l’iniziativa “Salute in cammino per la cultura”, che terrà compagnia a tanti cittadini nei mesi di giugno, luglio ed agosto ogni lunedì con partenza alle 21 da Piazza Arringo.

Lunedì 13 giugno, infatti, prenderà il via una iniziativa che nelle precedenti edizioni ha coinvolto migliaia di cittadini e turisti in percorsi di conoscenza della città attraverso una serie di camminate dirette da guide turistiche abilitate.

“Salute in cammino per la cultura” è promosso dall’Unione Sportiva Acli Marche e realizzato grazie al contributo di Fondazione Cassa di risparmio di Ascoli Piceno e Comune di Ascoli Piceno e di Qualis Lab – Analisi Cliniche.

Il tema del primo appuntamento è “I luoghi del commercio”, sarà un lungo viaggio nel tempo e nella storia della città di Ascoli dal punto di vista dei luoghi nei quali erano presenti le attività commerciali.

“L’iniziativa delle camminata a tema dell’U.S. Acli – ha detto l’assessore del Comune di Ascoli Piceno Donatella Ferretti – è ormai un appuntamento atteso e sempre molto partecipato, che vede la presenza anche di persone che arrivano da fuori comune e anche da fuori regione. L’amministrazione comunale sostiene da sempre il progetto che riesce a coniugare all’attività fisica comunque accessibile a tutti, la conoscenza della città, della sua storia e delle sue tradizioni”.

La partecipazione al progetto è gratuita ma occorre prenotare con un messaggio al numero 3939365509 entro il 9 giugno indicando nome e cognome di chi partecipa e la data della manifestazione.

E’ comunque previsto un tetto massimo di 100 partecipanti.

In caso di maltempo la manifestazione sarà spostata ad altra data.

Si consiglia di portare una bottiglietta d’acqua e di indossare abbigliamento e calzature comodi.

da: US Acli Marche