Ascoli Piceno, iniziato il corso di primo soccorso organizzato a Mozzano Previsti altri due appuntamenti nelle serate di martedì 21 e martedì 28 giugno

Grande partecipazione della cittadinanza martedì sera a Mozzano per il primo appuntamento del Corso gratuito di primo soccorso organizzato dalla Croce Verde con il Patrocinio del Comune di Ascoli e la collaborazione della locale Parrocchia dei SS. Cosma e Damiano.

La serata, intitolata “L’arresto cardiaco: come riconoscerlo. Manovre di rianimazione cardiopolmonare (Bls)” ha visto l’intervento del dottor Libero Capponi, cardiologo, che ha illustrato i modi per riconoscere e prevenire un infarto, mentre il professor Gabriele Di Buò ha spiegato come intervenire in tali casi.

Alla serata erano presenti l’assessore alle politiche sociali Massimiliano Brugni, il consigliere Emidio Premici, il Presidente della Croce Verde di Ascoli Maurizio Maria Ramazzotti e la curatrice dell’iniziativa Teresa Gregori.

Martedì 21, alle ore 20,45 e sempre nel teatrino parrocchiale del paese, si terrà la seconda serata con al centro le manovre pratiche di Bls. A chiudere il corso martedì 28 giugno l’incontro dal titolo “Malori, ferite e traumi” con il dottor Massimo Loria, ex primario del Pronto soccorso dell’ospedale ‘Mazzoni’ di Ascoli. Al termine verrà rilasciato un attestato di presenza.

Per informazioni: 333-3896711 o 328-5490694.