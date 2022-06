Prende il via la sesta edizione dell’Infiorata dei ragazzi a Montefiore dell’Aso Sabato 18 e domenica 19 giugno

Siamo giunti alla VI edizione dell’INFIORATA DEI RAGAZZI, nata alcuni anni fa con l’intento di tramandare l’arte dell’infiorata, che nel nostro paese ha origini antiche, alle nuove generazioni.

A causa del Covid-19 non si sono più potuti realizzare i laboratori a scuola perciò abbiamo organizzato nella nostra sede dei laboratori pomeridiani coinvolgendo studenti di diverse età e non solo di Montefiore dell’Aso.

Da ciò sono nate nuove collaborazioni che porteranno alla presenza di tappeti che verranno realizzati da bambini e ragazzi dei plessi scolastici di Monterubbiano, Monte Vidon Combatte e Grottammare.

I laboratori hanno visto la partecipazione anche alcuni ragazzi dell’ISS Bonifazi di Civitanova Marche, che hanno appreso le basi dell’infiorare e potrete ammirare una loro opera sul selciato in Piazza della Repubblica; gli stessi hanno lavorato durante l’anno scolastico per la realizzazione di abiti a tema floreale che saranno esposti lungo il percorso dell’infiorata e domenica 19 saranno i protagonisti di “DONNA DI FIORE IN FIORE” laboratorio dal vivo sulla creazione di abiti.

La via dedicata all’Infiorata dei ragazzi sarà inoltre abbellita con i lavoretti realizzati, con l’aiuto delle docenti, dai nostri ragazzi e dagli addobbi realizzati dal Gruppo Decoro, composto da alcuni genitori che da mesi sono all’opera per creare una magica atmosfera.

Vogliamo ringraziare sentitamente i Dirigenti scolastici, il corpo docente, i rappresentanti dei genitori delle scuole coinvolte e il Gruppo Decoro per l’impegno e la collaborazione.

da: Comune di Montefiore dell’Aso