Grottammare, al via da venerdì 1° luglio la rassegna “Cinema in Giardino” Ospite speciale Ninetto Davoli

Anche per questa tredicesima edizione che partirà venerdì 1° luglio e terminerà il 31 agosto, le aspettative non saranno deluse. Oltre alle nuove uscite come l’attesissimo Elvis di Baz Luhrmann ci sarà la possibilità di rivedere o recuperare i titoli più interessanti della passata stagione, nella suggestiva ambientazione del Giardino del comune di Grottammare.

Il Cinema in Giardino, che si colloca all’interno della ricca offerta culturale della città, propone per i mesi di luglio e agosto proiezioni a cadenza giornaliera con una programmazione che spazia tra il cinema italiano, tra gli altri Ennio di Giuseppe Tornatore e È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, i grandi successi internazionali, come Illusioni perdute di Xavier Giannoli e Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson d’animazione per i più piccoli, ad esempio Lightyear – La vera storia di Buzz di Angus MacLane.

“Il cinema – afferma l’organizzatrice Caterina Di Girolami – sviluppa coesione tra le persone, offre un’esperienza trasversale che si rivolge a tutti i tipi di pubblico, di tutte le età. I film stimolano la nostra immaginazione, ci spingono a ragionare su quello che abbiamo visto e a discuterne con gli altri, alimentando un processo fruttuoso di spunti e di riflessioni che coinvolge un’intera comunità. Un coinvolgimento sottolineato da alcune frasi celebri di film tradotte in dialetto grottammarese, che in queste ore sono affisse in molte vetrine della città, come dire, il cinema ti resta dentro!…Il Cinema in Giardino è parte di un processo culturale continuativo e diffuso che non si limita ai soli mesi estivi ma prosegue tutto l’anno al Cinema Margherita, ponendosi come momento di importante partecipazione alla vita culturale del territorio. Per la serata del 13 luglio dedicata a Pasolini, si ringrazia SpazioConad di Grottammare”.

Una particolare attenzione viene riservata a classici della storia del cinema che rivivono grazie ai sapienti restauri della Cineteca di Bologna. Pellicole che hanno fatto emozionare e riflettere intere generazioni di spettatori tornano sul grande schermo del cinema in giardino in alta definizione, come Lo Chiamavano Trinità, un film che ha dato origine a un genere molto identificativo.

Nel contesto delle celebrazioni del centenario di Pier Paolo Pasolini prosegue la rassegna dei suoi film già iniziata dal Cinema Margherita. Il 13 luglio alla proiezione di Uccellacci uccellini sarà presente un ospite d’eccezione, Ninetto Davoli, attore legato a Pasolini da un lungo sodalizio artistico e umano, protagonista di molti dei suoi film.

L’edizione del Cinema in giardino di quest’anno è anche intrattenimento e risate, come ci mostra il film che il 1° luglio apre la programmazione, I tuttofare una commedia della regista spagnola Neus Ballús che racconta le vicende di tre lavoratori di una piccola azienda idraulica ed elettrica nella periferia di Barcellona, affrontando con tono divertente le problematiche legate all’integrazione.

A fine luglio sarà disponibile il programma della seconda parte.

Andare al cinema è sempre un’esperienza condivisa.

Guardare un film al cinema moltiplica lo stupore, crea momenti di comunicazione collettiva, fa dialogare le emozioni dello spettatore con quelle degli altri presenti in sala: “Anche quest’anno – dichiara il sindaco Enrico Piergallini – dal Giardino comunale di Grottammare vogliamo lanciare un messaggio: vedere il cinema a casa è meno bello e coinvolgente. Negli ultimi anni le trasformazioni del digitale hanno fatto nascere piattaforme dedicate al cinema che potrebbero dare a tutti l’illusione di avere una sala cinematografica in salotto. Non è così: potremmo avere i migliori impianti home video le migliori casse a nostra disposizione, eppure, a casa mancherà quello che rende il cinema non solo un’esperienza culturale ma un vero e proprio rito sociale, ovvero, la presenza del pubblico, delle persone, cioè, insieme alle quali condividiamo per due ore un’esperienza. Per evitare che a questa esperienza ci disabituiamo manteniamo aperte grazie al Cinema Margherita le porte del giardino comunale per un’altra stagione di cinema all’aperto”.

Tutte le informazioni su www.cinemaingiardino.it, costo del biglietto è di €5,50intero 4,5 ridotto; abbonamenti di 20€ per 5 spettacoli valido fino al 31 agosto.

La serata con Ninetto Davoli del 13/7 avrà un biglietto unico 7€ (escluso abbonamento).

Programma Prima parte

Venerdì 1° luglio -GROTTAMMARE ore 21,30 –I TUTTOFARE di Neus Ballús (SP 2021, 85’)

Domenica 3 luglio -GROTTAMMARE ore 21,30 ILLUCIONI PERDUTE di Xavier Giannoli (FR 2021, 144’)

Lunedì 4 luglio- GROTTAMMARE ore 21,30 DIABOLIK di Marco Manetti, Antonio Manetti (ITA 2021,134’)

Martedì 5 luglio –GROTTAMMARE ore 21,30 LO CHIAMAVANO TRINITA’ di Enzo Barboni (ITA 1970, 117’)

Mercoledì 6 luglio – GROTTAMMARE ore 21,30 CORRO DA TE di Riccardo Milani (ITA 2022, 113’)

Giovedì 7 luglio ore 21,30 – GROTTAMMARE ore 21,30 SING 2 di Garth JenningsChristophe Lourdelet (USA 2021, 114’)

Venerdì 8 luglio ore 21,30 -GROTTAMMARE ore 21,30 JURASSIC WORLD – IL DOMINIO (USA 2022, 146’)

Domenica 10 luglio – GROTTAMMARE ore 21,30 TOP GUN – MAVERICK di Joseph Kosinski (USA 2022, 131’)

Lunedì 11 luglio -GROTTAMMARE ore 21,30 – BELFAST di Kenneth Branagh (GB 2021, 95’)

Martedì 12 luglio – GROTTAMMARE ore 21,30 THE NORTHMAN di Robert Eggers (USA 2022, 138’)

Mercoledì 13 luglio -GROTTAMMARE ore 21,30 PASOLINI 100 – UCCELLACCI UCCELLINI di Pier Paolo Pasolini (ITA 1966’, 88’) -ingresso unico 7€

Ospite della serata Ninetto Davoli

Giovedì 14 luglio – GROTTAMMARE , SONIC 2 di Jeff Fowler (USA 2022, 122′)

Venerdì 15 luglio -GROTTAMMARE ore 21,30 , LICORICE PIZZA di Paul Thomas Anderson (USA 2021, 133′)

Sabato 16 luglio– GROTTAMMARE ore 21,30, DOWNTON ABBEY II – UNA NUOVA ERA di Simon Curtis (GB 2022, 124’)

Domenica 16 luglio -GROTTAMMARE ore 21,30, IL CAPO PERFETTO di Fernando León de Aranoa (ES 2021, 115′)

Lunedì 18 luglio – GROTTAMMARE ore 21,30, LUNANA – IL VILLAGGIO ALLA FINE DEL MONDO di Pawo Choyning Dorji (BHT 2021, 110′)

Martedì 19 luglio – GROTTAMMARE ore 21,30 , ENNIO di Giuseppe Tornatore (ITA 2022, 150′)

Mercoledì 20 luglio – GROTTAMMARE ore 21,30, FINALE A SORPRESA – OFFICIAL COMPETITION di Mariano Cohn, Gastón Duprat (ES 2021,114′)

Giovedì 21 luglio -GROTTAMMARE ore 21,30 – LIGHTYEAR – LA VERA STORIA DI BUZZ (USA 2022, 100’)

Venerdì 22 luglio -GROTTAMMARE ore 21,30 –ELVIS di Baz Luhrmann (USA 2022, 159’)

Sabato 23 luglio – CUPRA MARITTIMA ore 21,30 – AMERICA LATINA di Damiano e Fabio D’Innocenzo (ITA 2021,93′)

Domenica 24 luglio -GROTTAMMARE ore 21,30, E’ STATA LA MANO DI DIO di Paolo Sorrentino (ITA 2021, 130)

Lunedì 25 luglio – GROTTAMMARE ore 21,30, HOUSE OF GUCCI di Ridley Scott (USA 2021, 158’)

Martedì 26 luglio – GROTTAMMARE ORE 21,30 , NOSTALGIA di Mario Martone (ITA 2022, 117′)

Mercoledì 27 luglio – GROTTAMMARE ore 21,30 IL SESSO DEGLI ANGELI di Leonardo Pieraccioni (ITA 2022, 90’)

Giovedì 28 luglio – GROTTAMMARE ore 21,30 , TROPPO CATTIVI di Pierre Perifel (USA 2022, 100’)

Venerdì 29 luglio – GROTTAMMARE ore 21,30 MADRES PARALELAS di Pedro Almodóvar (ES 2021, 120′)

Domenica 31 luglio -Grottammare ore 21,30 ANIMALI FANTASTICI – I SEGRETI DI SILENTE di David Yates (USA 2022, 142’)

Lunedì 1 agosto -GROTTAMMARE ore 21,30 QUI RIDO IO di Mario Martone (ITA 2021, 133′)

Martedì 2 agosto – GROTTAMMARE ORE 21,30 L’ARMA DELL’INGANNO – OPERAZIONE MINCEMEAT di John Madden (USA 2022, 128’)