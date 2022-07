Premiati i vincitori del concorso “Valorizza, gestisci, restaura, ama la riserva della Sentina” Il primo posto es aequo è andato a Daniela Mattioli, Pierfrancesco Cardinali ed Elisa Marucci

La Natura sa di essere bella e si mette in posa. Il cavaliere d’Italia, simbolo della riserva della Sentina, a San Benedetto del Tronto, insieme al fratino, al martin pescatore, alla folaga e al fenicottero, ma anche mammiferi come la Talpa, il Riccio e gli anfibi come rospi e tartarughe, si sono fermati per un attimo quando hanno visto attraverso le feritoie dei posti di osservazione decine di fotografi amatoriali ansiosi di riprenderli per partecipare al concorso “Valorizza, gestisci, restaura, ama la riserva della Sentina“, lanciato da Legambiente di San Benedetto del Tronto, in occasione della giornata mondiale delle zone umide svoltasi lo scorso febbraio.

Centinaia di foto, che hanno saputo fermare l’immagine di una natura che vive i suoi ritmi nella libertà di non essere inquinata, minaccia, ferita dalla mano dell’uomo, sono pervenute all’associazione e passate al vaglio attento di una giuria di esperti. La scelta non è stata facile, ma alla fine sono state premiate ex aequo tre foto particolarmente belle scattate da Pierfrancesco Cardinali, Daniela Mattioli ed Elisa Marucci.

Come previsto da regolamento, gli autori delle foto premiate sono stati contattati ed invitati a ricevere il premio che per l’edizione di quest’anno si è concretizzato in un buono acquisto presso il negozio “giorno per giorno bio” di San Benedetto del Tronto.

La cerimonia di premiazione è avvenuta lunedì 4 luglio presso il caffè Sciarra a San Benedetto. Inoltre, a tutti i fotografi che hanno aderito a questo primo concorso fotografico amatoriale il circolo Legambiente “lu cucale” ha inviato, via email, un attestato di partecipazione.

Visto il successo di quest’anno, si spera di avere un’adesione ancora maggiore alla seconda edizione del concorso fotografico amatoriale sperando che questa iniziativa sia di auspicio ad accrescere nei cittadini il rispetto della natura.

Tutte le foto pervenute sono state inserite in un video da utilizzare come promozione turistica della riserva Sentina.

Tale video è consultabile al seguente link: https://youtu.be/EGo1thK8-cw.