Montefiore dell’Aso, torna l’appuntamento con la Sagra della Frutta Dal 29 al 31 luglio

E finalmente, dopo un lungo periodo di Stop, la Pro Loco di Montefiore dell’Aso è lieta di annunciare l’evento clou dell’estate montefiorana : La Sagra della Frutta – Fruit Disco Party!

Nella serata del 18 Luglio in Assemblea Pubblica, a seguito della riconferma della Presidenza di Andrea Mignucci, sostenuto da un direttivo e un consiglio in parte rinnovati, sono state confermate le date della manifestazione che per due anni aveva subito un brutto stop a causa del Covid 19.

“Mi rende molto orgoglioso poter far parte ancora di questo gruppo…ripartiamo con uno spirito nuovo e tante idee che porteranno un grande blasone a Montefiore!!” le parole del Presidente.

Lavoriamo per far divertire tutti, e di tutte le età…appuntamento al prossimo a fine settimana!!!

29-30-31 Luglio, 3 date ricche di eventi, musica e piatti a base di frutta da gustare.

VENERDì 29- PARCO DE VECCHIS – DALLE 19.30 “APERIFRUIT” Anteprima della festa più fresh dell’estate montefiorana!

In una location suggestiva e cara a tutti i montefiorani, “il monte” si presta ad ospitare una collaborazione speciale con Pasticceria Dorina e Pizzeria Parco dei Pini!

Un aperitivo unico tra coktails, specialità gastronomiche e tanta buona musica con un dj set realizzato da ben 6 dj, tutti della zona.

EVENTO SU PRENOTAZIONE 334 392 0212

SABATO 30-PIAZZA RISORGIMENTO E PIAZZA DELLA REPUBBLICA- FRUIT DISCO PARTY

Dalle 19.30 Piazza Risorgimento : Stands aperti con tante leccornie da gustare e musica live con i Derelict

Alcune anticipazioni sul menù?

Spezzatino con le mele, Strozzapreti con pesca della Valdaso e l’unica, originale “Macedonia con la Pimpinella”

Dalle 22.30 – Piazza della Repubblica ospiterà il tanto atteso Fruit Disco Party ideato e realizzato dai ragazzi del “Carnival Flower” e dallo staff della Pro Loco

Dj Set con Marco C. & Daniele T Voice

Ospite della serata Federico Carli – in arte CarlettoLife!

Un personaggio unico che, grazie alle gag realizzate con Nonno Faustino, è riuscito a spopolare tra i più giovani (e non solo) fruitori dei Social!

Un appuntamento da non perdere!

𝗗𝗢𝗠𝗘𝗡𝗜𝗖𝗔 𝟯𝟭 – Piazza Risorgimento

Stands aperti dalle 19.30

Gustosi piatti tradizionali alternati a leccornie a base frutta

Ore 17.00 – Piazza Risorgimento

Presentazione del ricettario 𝗙𝗿𝘂𝘁𝘁𝗮𝗶𝗻𝘁𝗮𝘃𝗼𝗹𝗮 creato dai bambini in collaborazione con Millennium Coop. Sociale

Ore 17.30 𝗨𝗻𝗮 𝗺𝗲𝗹𝗮 𝗮𝗹 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗼, 𝘁𝗼𝗴𝗹𝗶𝗲 𝗶𝗹 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗰𝗼 𝗱𝗶 𝘁𝗼𝗿𝗻𝗼?

Incontro tematico con la biologa nutrizionista Dott.ssa Maristella Marchetti

Ore 18.30 𝗜𝗹 𝗺𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗳𝗶𝗮𝗯𝗲 𝗱𝗶𝘃𝗼𝗿𝗮𝘁𝗲

Lettura drammatizzata a cura dell’autrice Carolina D’Angelo .

Un viaggio tra fiabe e sapori da gustare insieme con la formula magica di… “Tavolino, apparecchiati!”

Dalle 20.30 Musica Live con Outlet live music

da: Pro Loco Montefiore dell’Aso