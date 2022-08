Dal 20 al 26 agosto torna la rassegna “Cinema sotto le torri” ad Ascoli Piceno L'assessore Donatella Ferretti: "Ci saranno ospiti importanti e momenti dedicati al territorio"

Torna in città “Cinema sotto le torri”, la rassegna cinematografica estiva all’aperto promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con il “Cinecircolo don Mauro nel corso del tempo” e Publiodeon, che dal 20 al 26 agosto torna nella tradizionale collocazione del Polo Sant’Agostino.

«Questo anno la rassegna è stata realizzata volendo dare un taglio culturale dal respiro nazionale ma con uno sguardo al territorio locale – ha spiegato il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti – Alle serate organizzate in collaborazione con il CineCircolo Don Mauro nel corso del tempo, infatti, parteciperanno Iole Mazzoni e Giorgia Fiori e avremo anche la presenza di registi ascolani come Massimo Cappelli e Giuseppe Piccioni. Questo programma rispecchia la volontà dell’amministrazione di puntare da un lato alla cultura come strumento di sviluppo economico e di rilancio della città e delle aree interne e dall’altra lato sulla promozione del territorio, anche attraverso eventi di nicchia che abbiano una valenza nazionale. Ringrazio Donatella Ferretti e don Giampiero Cinelli con il CineCircolo Don Mauro nel corso del tempo che ha coordinato il tutto e Frida academy che ci farà conoscere dei truccatori cinematografici la sera del 22 agosto».

«Presentiamo oggi una rassegna cinematografica dal programma ricco – aggiunge l’assessore Donatella Ferretti – qualificato sia sotto il profilo della scelta dei titoli sia per le iniziative che sono collegate alle proiezioni. Ci saranno ospiti importanti e momenti dedicati al territorio, come ad esempio il workshop con i truccatori di Freaks Out, una pellicola molto bella che è uscita questo anno, in collaborazione con Frida Academy e con l’intervento di ritrattisti che rappresenteranno la trasformazione di questi visi ad opera dei truccatori. Due parole poi sul luogo che ospiterà il Cinema Sotto le Torri. Il Polo Sant’Agostino è uno dei cuori pulsanti della cultura di questa città: lì troviamo la biblioteca comunale con tutte le sue ricchezze e l’archivio iconografico, la Galleria D’Arte Osvaldo Licini e Frida Academy che da un anno, da quando è nata, sta aggregando tantissimi talenti del territorio e non solo. Ci tengo a ringraziare il CineCircolo don Mauro e anche Publiodeon nella persona di Pietro Ferretti».

Don Giampiero Cinelli, presidente del CineCircolo, ha presentato il programma della rassegna.

«Cinema sotto le torri apre sabato 20 agosto con un film d’animazione per tutta la famiglia, anche portatore di bei valori, Encanto. Da domenica 21 in poi tutti i titoli saranno accompagnati da un evento. Domenica 21, ad esempio, in occasione della proiezione di Marylin ha gli occhi neri di Simone Giordano, visto che i protagonisti Miriam Leone e Stefano Accorsi aprono un ristorante il cui piatto forte è la pasta alla carbonara, riprendendo la tradizione del CineCircolo del “Cinema con Gusto”, abbiamo pensato ad una degustazione di pasta alla carbonara. La serata sarà introdotta dall’assessore Ferretti e dallo psicologo Daniele Luciani, visto che il tema del film è proprio la salute mentale. Inoltre questo film, insieme a “E buonanotte” di Massimo Cappelli, è finalista al Globo d’Oro».

Qui di seguito il programma completo della manifestazione:

Sabato 20 agosto – serata di apertura Ore 21 Encanto (2021, 102’) di Byron Howard, Jared Bush.

Domenica 21 agosto (Ore 20.15) Marylin ha gli occhi neri (2021, 110’) di Simone Giordano.

Degustazione Pasta alla carbonara (MrOk) e Vini (Cantina Velenosi)

Presentano Donatella Ferretti e Daniele Luciani.

Lunedì 22 agosto Ore 21 Freaks out (2021, 141’) di Gabriele Mainetti.

Truccatori cinematografici: Alessio Scafà e Serena Pasquali dell’Associazione EffectUs in collaborazione con Frida Academy, truccheranno alcuni volontari. (all’iniziativa parteciperanno anche alcuni truccatori teatrali del territorio in una sorta di stage/laboratorio)

Presenta Giuseppe Di Caro.

Martedì 23 agosto Ore 21 L’arminuta (2021, 115’) di Giuseppe Bonito.

Ospite: Giuseppe Bonito.

Presentano Iole Mazzone e Luca Celani

Mercoledì 24 agosto Ore 21 E buonanotte (2022, 95’) di Massimo Cappelli.

Ospiti: Massimo Cappelli, Niccolò Ferrero, Nina Pons e Pino Quartullo.

Presenta Filippo Ferretti.

Giovedì 25 agosto Ore 21 La mia ombra è tua (2022, 107’) di Eugenio Cappuccio.

Ospite: Eugenio Cappuccio.

Presenta Giorgia Fiori.

Venerdì 26 agosto Ore 21 L’ombra del giorno (2022, 125’) di Giuseppe Piccioni.

Ospite: Giuseppe Piccioni.

Presenta Luca Capponi.

Il cineforum si terrà al Polo culturale Sant’Agostino con 200 posti a disposizione. L’ingresso sarà gratuito ma sarà necessaria la prenotazione via messaggio Whats App al numero 3318354935. La prenotazione garantirà il posto fino alle 20.55 dopodiché i posti ancora liberi saranno assegnati anche senza prenotazione.