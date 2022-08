Grottammare, sette rioni ai nastri di partenza del Palio del Pattìno Si svolgerà domenica 7 agosto alle ore 17.30

67 Letture Cronaca

Sette equipaggi al nastro di partenza del Palio del Pattìno 2022-Memorial Maurizio Pignotti. La 22ma gara tra mosconi in legno portacolori dei rioni cittadini si disputerà domenica pomeriggio 7 agosto, a partire dalle ore 17.30, preceduta dalla benedizione dei natanti e dei 14 vogatori protagonisti di un’edizione particolarmente attesa, dopo due anni di stop.

Già nella serata di domani, sabato 6 agosto, i pattìni portacolori dei rioni in gara saranno esposti in piazza Kursaal per le consuete verifiche tecniche e l’assegnazione delle posizioni di partenza. L’elenco dei partecipanti è in allegato.

Il Palio del Pattìno nasce nel 1999 per promuovere lo sport in mare valorizzando le tradizioni locali. La partecipazione, infatti, è riservata a natanti a remi rigorosamente in legno oggi ormai scomparsi dalle spiagge. L’equipaggio è composto da due rematori non professionisti che indossano i colori rappresentativi del quartiere per cui gareggiano.

La sfida si svolge lungo 5 miglia marine da coprire in circuito, con partenza dalla spiaggia Kursaal – direzione nord Hotel Sylvia-direzione sud chalet Savana (per tre giri) e rientro alla spiaggia Kursaal. La gara si completa con l’inserimento di un terzo remo sull’arenile da parte di uno dei due rematori. Le premiazioni si terranno subito dopo la competizione.

Il titolo è attualmente detenuto dal rione San Biagio, vincitore dell’ultima edizione con l’equipaggio composto da Antonio Bruni e Simone Pignotti.

Anche questa edizione, vedrà in gara la vogatrice Alessia Biondi per il rione Lame.

Il Palio è intitolato alla memoria di Maurizio Pignotti, rematore vincitore della prima edizione scomparso prematuramente a poche settimane dalla vittoria nel 1999.

Rappresenta una delle manifestazioni di punta dell’estate cittadina, apprezzata da turisti e residenti che seguono la sfida affollando la spiaggia lungo tutto il litorale interessato dal tragitto. L’organizzazione è a cura dell’associazione Grottammare Sportiva, con il patrocinio e il sostegno economico dell’Amministrazione comunale e la collaborazione dei circoli Amici del Mare e Le Grotte, Radio Azzurra e quest’anno anche Decathlon San Benedetto.

*** ALBO D’ORO***

1999 Stazione

2000 Artisti

2001 Artisti

2002 Bore Tesino

2003 Bore Tesino

2004 Lame

2005 Lame

2006 Bore Tesino

2007 Bore Tesino

2008 Bore Tesino

2009 Bore Tesino

2010 Bore Tesino

2011 Bore Tesino

2012 Bore Tesino

2013 Bore Tesino

2014 Croce Arabo

2015 Lame

2016 Lame

2017 Lame

2018 Lame

2019 San Biagio

2020 e 2021 non disputato