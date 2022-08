Castorano, inaugurata la mostra con le opere realizzate dagli ospiti del Centro Diurno di Spinetoli L'evento è stato organizzato dallo Scuderia Ferrari Club

“Si è svolto nei giorni scorsi il primo evento del 2022, “La Passione che unisce, insieme con la rossa oltre ogni limite, uguali ma speciali”. A comunicarlo è il segretario dello Scuderia Ferrari Club di Castorano, Giovanni Menzietti. “Il Club – illustra Menzietti – ha avuto l’onore di accogliere gli ospiti del Centro Diurno di Integrazione Sociale di Spinetoli e dell’Associazione Adulti Speciali 1880 di Ancarano. E’ stata un’occasione magnifica per regalare qualche emozione e qualche sorriso a questi giovani amici. Ad avvalorare e dare lustro alla nostra iniziativa vi è stata la graditissima partecipazione ufficiale di una delegazione dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato”.

La manifestazione ha preso il via a Castorano nel primo pomeriggio con l’accoglienza degli ospiti delle due realtà sociali. È seguito il taglio del nastro dell’esposizione di oggetti di artigianato artistico realizzato dagli ospiti del Centro Diurno. In Piazza Umberto I poi vi è stato l’arrivo di entrambe le Delegazioni dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato. Subito dopo degli istruttori dell’Autoscuola Val Vibrata hanno dato vita ad una attività di educazione stradale e civica. Quindi è stato il momento di uno dei punti del programma più importanti per i giovani ospiti, ovvero il giro panoramico a bordo delle Ferrari dei Soci possessori del Club. Al ritorno dal tour i ragazzi dell’Associazione Adulti Speciali 1880 di Ancarano hanno svolto una dimostrazione delle loro attività culinarie.

“La solidarietà – ha aggiunto il presidentissimo dello Scuderia Ferrari Club di Castorano, Ivan Ameli – è uno dei pilastri della nostra Associazione che qualifica sempre di più il territorio in cui operiamo. In tal senso non finirò mai di ringraziare gli Amici dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato per il contributo che hanno concesso alla nostra iniziativa. Il rispetto delle regole e delle leggi è assolutamente nel DNA del nostro club”.

“Un ringraziamento va – prosegue Ameli – anche al forno Amatucci che ha offerto una merenda ai partecipanti ma soprattutto al nostro Parroco Don Amedeo per aver messo a disposizione i locali per l’esposizione dei lavori dei ragazzi. Grazie infine ai soci del Club, in primis i possessori, messisi a disposizione dei ragazzi per il giro di piacere”. “Il ringraziamento più grande però va davvero al Centro Diurno di Integrazione Sociale di Spinetoli e dell’Associazione Adulti Speciali 1880 di Ancarano perché ogni sorriso e abbraccio dei bimbi che interverranno sarà per tutti un tesoro inestimabile” ha concluso Ameli.