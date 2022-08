Scontro frontale tra un furgone e un’autocisterna, 39enne muore a Ripatransone Niente da fare per Bernardino Bollettini

Un autotrasportatore di 39 anni, Bernardino Bollettini, è morto per via delle gravi lesioni riportate in un incidente stradale verificatosi nella mattinata di lunedì 8 agosto a Ripatransone.

Intorno alle 10.30, l’uomo era alla guida di un furgone quando, lungo la Strada provinciale Valtesino, si è scontrato frontalmente con un’autocisterna proveniente dal senso di marcia opposto. Restano ancora da chiarire le cause alla base dell’impatto.

Bollettini, estratto dalle lamiere del mezzo dai Vigili del Fuoco, è purtroppo deceduto praticamente sul colpo; il 46enne al volante dell’autocisterna è stato invece trasportato dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto del Tronto. I rilievi del caso sono stati affidati ai Carabinieri.