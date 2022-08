Tentato furto in una villa di Spinetoli, 40enne arrestato dai Carabinieri In corso le ricerche del suo complice

Nella serata di lunedì 8 agosto, i Carabinieri hanno arrestato un 40enne di origini liguri per un tentativo di furto avvenuto nel territorio di Spinetoli.

Il soggetto in questione, assistito da un complice, è stato colto in flagrante dalle forze dell’ordine mentre stava cercando di scassinare il cancello di una villa di Pagliare del Tronto, i cui proprietari si erano assentati per alcuni giorni.

Il “palo” è riuscito a far perdere le proprie tracce fuggendo in sella a una motocicletta, mentre per il 40enne sono invece scattate le manette. I militari lo hanno trovato in possesso di numerosi arnesi da scasso e di alcuni gioielli di provenienza incerta, sulla cui origine sono in corso opportune indagini.