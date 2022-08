Abusivismo e contraffazione nel mirino della Polizia Locale di Grottammare Rafforzati i controlli - in particolare in spiaggia - in occasione della settimana di Ferragosto

Abusivismo commerciale e contraffazione nel mirino del comando della Polizia locale che, a partire dal fine settimana di Ferragosto, sta impiegando uomini e mezzi in attività straordinarie di contrasto e prevenzione.

L’operazione è regolata dal progetto “Spiagge sicure 2022” e si protrarrà fino al 30 settembre con interventi su tutto il litorale cittadino che, coi suoi circa 5 Km, costituisce – dopo San Benedetto del Tronto – l’arenile più esteso della Riviera delle Palme.

Potenziamento della vigilanza, controllo strategico su aree mirate del territorio e campagna informativa, anche social: il progetto presentato dal comandante della Polizia locale Stefano Proietti, approvato dalla Giunta comunale a fine luglio, si muove su queste tre direttrici, contando sull’assegnazione di 35mila € di fondi ministeriali per la sicurezza urbana, previsti dalla Legge 1 dicembre 2018, n. 132 (ex decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113).

I luoghi di intervento comprendono le spiagge, le aree immediatamente adiacenti (lungomare, in occasione di eventi, mercatini) e le principali aree commerciali. E’ previsto che i servizi si svolgano soprattutto nei week end e nei giorni festivi.

Il contrasto ai fenomeni di contraffazione e abusivismo commerciale non riguarda solo la tutela delle imprese, ma anche la tutela della salute dei cittadini (quasi 16.000 abitanti) e dei turisti che frequentano la città nel periodo estivo (oltre 200mila persone, secondo l’elaborazione dell’Osservatorio regionale sul Turismo per le annualità 2020/21): i controlli, infatti, non si limitano a scongiurare l’ offerta di merci (vestiario, accessori, giocattoli…), ma anche la prestazione di servizi posti in essere, in particolare, nelle spiagge (tatuaggi, massaggi) con l’utilizzo di prodotti di dubbia qualità e senza garanzia alcuna sotto il profilo igienico-sanitario.