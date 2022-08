San Benedetto del Tronto, operazione della Polizia Locale contro l’abusivismo in spiaggia Sequestrati articoli illeciti per un valore di 2.500 euro

Nell’ambito dell’operazione “Spiagge sicure“, che ha interessato il litorale di San Benedetto del Tronto nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 agosto, il personale della Polizia Locale ha posto sotto sequestro numerosi articoli contraffatti e/o potenzialmente pericolosi per gli acquirenti.

In totale, le forze dell’ordine hanno messo le mani su merce illecita per un valore complessivo di oltre 2.500 euro: si tratta di una cinquantina di borse false, recanti loghi riconducibili a noti marchi del mondo della moda, e centinaia di altri articoli tra prodotti tessili e bigiotteria. Si cerca ora di risalire all’identità dei venditori abusivi, i quali sono riusciti a far perdere le proprie tracce scappando tra la folla.