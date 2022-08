Giorgio Montanini si esibisce ad Ascoli per la rassegna “Stand-AP Comedy” Evento in programma venerdì 9 settembre in largo Crivelli

82 Letture Cultura e Spettacoli

Venerdì 9 settembre a La Birretta, in Largo Crivelli, si esibirà Giorgio Montanini per la rassegna “Stand-AP Comedy“. Dopo un inverno che lo ha visto impegnato su quattro set cinematografici, torna sul palco per il suo pubblico prima di arrivare nuovamente al grande schermo, e lo fa con “Lo Spettacolo Nuovo”, che fa riferimento alla grande produttività artistica del comico. Nel nuovo show uno dei più grandi comedian italiani affronta tematiche estremamente attuali. Niente orpelli scenici, ma solo asta e microfono per distruggere i luoghi comuni del nostro benpensante Paese.

Ingresso libero, inizio ore 22.00

L’organizzazione comunica che le prenotazioni per i tavoli sono terminate, ma si potrà tranquillamente assistere allo spettacolo in piedi nell’area che circonda lo spazio dedicato alle sedute, e quindi nella piazza di fronte il locale, e comunica anche che chi non ha il tavolo potrà usufruire dello stand che sarà allestito di fianco alla Libreria Prosperi.

Nell’evento facebook ulteriori info e indicazioni -> https://fb.me/e/1ZHyUoCjB

Info live: Il Piccio 3927248964

Serata organizzata con la partnership della Libreria Prosperi, dell’Albergo Sant’Emidio e del Laboratorio Minimo Teatro. Media partner Il Resto del Carlino e Radio Lattemiele.

Info artista:

Autore e attore, Giorgio Montanini è uno dei pochi rappresentanti della Stand-Up Comedy in Italia. Ha debuttato a teatro con “L’Edipo Re di Sofocle” nel 2004 per la regia di Franco Branciaroli. Successivamente ha recitato nei film “Questa è la mia terrà 2” e “Liberi di giocare”. Nel 2008 è entrato a far parte del gruppo Satiriasi, il primo esperimento italiano di Stand-Up Comedy. Nel 2011 ha portato in scena in diversi teatri italiani il suo primo spettacolo dal titolo “Nibiru” e, successivamente, lo spettacolo “Un uomo qualunque”. Nel 2013, nel programma di Rai2 #Aggratis!, è stato ospite fisso, nonché autore dei testi della trasmissione. Nel 2014 è stato il protagonista assoluto di Nemico Pubblico su Rai 3, la sua prima trasmissione televisiva, scritta con Filippo Giardina, Francesco De Carlo, Paolo Lizza e Giovanni Filippetto. Nello stesso anno, con tutto il gruppo di Satiriasi, ha riscosso grande successo di pubblico su Sky (Comedy Central) con un programma innovativo che ha portato la Stand-Up Comedy in tv. Dato il successo, la trasmissione è stata confermata anche nel 2015. Sempre nel 2014, su Rai 3, ha curato la copertina satirica del talk show Ballarò, in sostituzione di Maurizio Crozza. Dato il successo registrato nella 1° edizione, per 8 puntate nel 2015, è stato nuovamente il protagonista di Nemico Pubblico, la 2° edizione andata in onda su Rai 3. Ha registrato sold-out nei più grandi e prestigiosi teatri italiani con “Nemico Pubblico”, “Liberaci dal bene”, “Per quello che vale”, “Eloquio di un perdente”, “Quando stavo da nessuna parte”, “Come Britney Spears”, “Undiceximo”. Nel 2020 è stato protagonista sul grande schermo di un film per la regia di Pietro Castellitto “I Predatori”, presentato alla mostra d’arte cinematografica di Venezia dove sì è aggiudicato il premio per la miglior sceneggiatura della sezione Orizzonti. Attualmente impegnato sul set con Riccardo Scamarcio e Daniel Brühl, Montanini ha terminato il film “Buon viaggio ragazzi” diretto da Riccardo Milani che lo vede protagonista con Antonio Albanese e Fabrizio Bentivoglio.

Facebook https://www.facebook.com/giorgiomontanini

Instagram https://www.instagram.com/giorgiomontanini77