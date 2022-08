Successo per la presentazione di “Riviera.Invisibile” a San Benedetto del Tronto L'appuntamento è andato in scena mercoledì 24 agosto

73 Letture Cultura e Spettacoli

Ha riscosso interesse e partecipazione l’incontro letterario che si è tenuto ieri allo stabilimento La Conchiglia Bagni 1951 di San Benedetto del Tronto, alla presenza dell’autore locale Giorgio Massi che, per l’occasione, ha presentato una delle sue ultime opere: Riviera.Invisibile (Fara edizioni).

Il racconto, insignito nel 2020 con la Menzione D’onore al rinomato premio di narrativa e poesia Città di Grottammare (a cura della associazione Pelasgo 968) è stato introdotto da un intervento magistrale del critico letterario Antonio D’isidoro che si è soffermato sui punti salienti dedicati al rapporto dello scrittore con il mare, il porto e la natura.

A moderare la tavola rotonda è stato il giornalista Eugenio Anchini mentre a interpretare in chiave teatrale alcuni brani scelti è stato l’attore e regista Roberto Di Donato. L’opera dallo stile originale e fortemente creativo è incentrata su temi cari all’autore come la ricerca spasmodica di fonti di ispirazione che la Riviera delle Palme è in grado di donare con il suo carico di fascino straordinario.

Un racconto che propone uno spaccato ironico e complesso della vita in solitaria nella realtà costiera della nostra Riviera delle Palme. Un viaggio letterario sospeso tra poesia e improbabili esperimenti artistici. Il tutto in compagnia di un gatto siamese immaginario e di numerosi personaggi.. di fantasia(?)…

Presente anche il curatore della copertina, l’artista e designer Roberto Cicchinè e l’Assessore alla Cultura del Comune di San Benedetto del Tronto, la prof.ssa Lina Lazzari. Soddisfazione è stata espressa anche dall’Associazione Endeca Agitatore Culturale dell’arch. Franco Mercuri, promotrice dell’evento, e dalla curatrice Rosalba Rossi che ha ringraziato tutto il convivio “per il loro desiderio di bellezza, condiviso e “visibile” e per la professionalità profonda, pregna di quel garbo, spessore e gentilezza d’animo, che sono le migliori fondamenta d’animo”.