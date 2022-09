San Benedetto, al via dal 13 settembre il corso gratuito di autodifesa Rivolto a giovani tra i 14 e i 35 anni, proseguirà fino a dicembre

Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito di autodifesa che si svolgerà a partire dal 13 settembre presso la sede di Ec Studios Productions in via Manara 134 a San Benedetto del Tronto in collaborazione con Para Bellum Asd.

Il corso, riservato a giovani di età compresa tra i 14 ed i 35 anni, andrà avanti fino al 9 dicembre e si svolgerà ogni martedì e venerdì su due turni (ore 18/19 o 19/20).

Il corso è inserito nel progetto “Ascodept 3.0” (capofila Delta – Odv) che è finanziato con i fondi della Regione Marche – politiche giovanili e della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale e che gode del patrocinio del Comune di San Benedetto del Tronto

“L’iniziativa – dice l’assessore alle politiche sociali e giovanili del Comune di San Benedetto del Tronto Andrea Sanguigni – permetterà alle giovani donne ed ai giovani uomini di partecipare ad un corso di autodifesa per prevenire eventuali eventi o azioni delittuose, migliorando in tal modo la consapevolezza nei propri mezzi, per vivere nel contesto urbano con maggiore sicurezza”.

Per informazioni ed iscrizioni si possono contattare i numeri 3311472654 o 3277378590.