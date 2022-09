Iniziata la pulizia dei fossi extraurbani nel territorio di Grottammare Il consigliere Talamonti: "Siamo molto attenti al sistema idrogeologico del nostro territorio"

Il Consorzio di Bonifica Marche ha disposto l’avvio di una serie di lavori di manutenzione ordinaria del reticolo idrografico nel tratto extraurbano del territorio comunale. Gli interventi rientrano nel Piano di gestione del sistema idraulico-forestale delle Marche e seguono i precedenti lavori eseguiti dal Comune nel mese di luglio nel tratto urbano di competenza.

Le attuali opere riguardano in generale il ripristino della sezione idraulica di deflusso e la pulizia delle sponde, tramite lo sfalcio di materiale vegetale arboreo e arbustivo, il taglio selettivo della vegetazione arborea non protetta di ostruzione al deflusso e l’ eliminazione di qualsiasi altro materiale presente per l’intera tratta. I luoghi interessati dall’operazione riguardano un tratto del fosso affluente del Tesino in località Passerini, un tratto dei fossi Cipriani e Santa Lucia in località Monti.

“Come Amministrazione siamo molto attenti al sistema idrogeologico del nostro territorio – commenta il consigliere delegato alle Manutenzioni, Bruno Talamonti -. Al riguardo, il nostro è un impegno costante e quotidiano: gli interventi di competenza comunale, cioè in area urbana, sono parte dei servizi svolti dalla Picenambiente, come previsto nel Piano di gestione dei rifiuti, dove l’investimento annuale per questo genere di interventi è di circa 15.000 €. Per quanto riguarda le aree extraurbane, da sempre è nostra premura inoltrare le segnalazioni e sollecitarne l’esecuzione da parte del Consorzio di Bonifica”.

Le segnalazioni possono essere fatte direttamente al Consorzio di Bonifica da chiunque avvisti una condizione di rischio. Qui le modalità: https://www.bonificamarche.it/cosa-puoi-fare-tu/segnalazioni/.