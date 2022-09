Lunedì 3 ottobre Ascoli celebra il 79° anniversario della lotta partigiana Per l'occasione sarà presente in città Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale dell'Anpi

Il prossimo 3 ottobre si celebra il settantanovesimo anniversario della Lotta Partigiana nella città di Ascoli Piceno; è l’anniversario della rivolta armata dei tanti ascolani antifascisti contro l’occupazione nazista e contro i fiancheggiatori fascisti.

Il 3 ottobre è un giorno importante per la storia di Ascoli Piceno: la Resistenza ascolana riscattava l’onore e la dignità della Città delle cento torri.

Oggi, tutti gli ascolani, devono essere fieri ed orgogliosi di appartenere ad una città insignita nel 2001 della Medaglia d’Oro al Valor Militare per Attività Partigiana e ad una Provincia, anch’essa decorata con la stessa onorificenza nel 1976.

L’ANPI, che ha come base fondante l’antifascismo e i valori costituzionali della Repubblica democratica, fa un appello a tutti i cittadini affinché sia massiccia la presenza a Colle San Marco per il prossimo 3 ottobre, per ricordare degnamente questo giorno e con esso la Resistenza ascolana.

Insieme alle autorità civili, militari e religiose, al Sacrario Partigiano di Colle San Marco di Ascoli Piceno, a partire dalle ore 10,15 di lunedì 3 ottobre 2022,. sarà presente, per la prima volta, il Presidente nazionale dell’ANPI, Gianfranco Pagliarulo.

da: ANPI Ascoli