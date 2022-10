Malore fatale nei pressi di Ascoli Piceno, niente da fare per un uomo di 68 anni Giancarlo Gabrielli si è sentito male all'improvviso dopo essere andato in cerca di castagne

Un uomo di 68 anni è deceduto domenica 2 ottobre nei pressi di Ascoli Piceno, stroncato con ogni probabilità da un infarto.

Il dramma si è consumato presso la frazione di Colle San Marco, dove Giancarlo Gabrielli si era recato per raccogliere delle castagne. Egli si sarebbe accasciato a terra senza alcun preavviso mentre era sulla via del ritorno: i presenti hanno quindi lanciato l’allarme, sebbene il personale sanitario del 118 accorso sul posto non sia poi riuscito a far riprendere conoscenza al 68enne, la cui salma potrebbe essere ora sottoposta ad autopsia per far chiarezza sulle cause della morte. I rilievi del caso sono stati effettuati da parte dei Carabinieri del comando ascolano.