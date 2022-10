Rapina a mano armata in una pasticceria di Castel di Lama, arrestato il responsabile L'uomo si era dato alla fuga con un bottino di 600 euro

Nella serata di giovedì 6 ottobre, i Carabinieri hanno fatto scattare le manette ai polsi di un uomo responsabile di una rapina a mano armata in una pasticceria di Castel di Lama.

Il soggetto in questione è entrato in azione armato di coltello, minacciando una commessa e dandosi alla fuga dopo aver ottenuto la somma di 600 euro. Dopo aver raccolto la testimonianza della donna e di un cliente che si trovava nel locale al momento della rapina, i militari hanno passato al setaccio le riprese dell’impianto di videosorveglianza, riuscendo infine a dare un nome al responsabile: quest’ultimo è stato poi rintracciato presso la sua abitazione, venendo sorpreso in possesso del coltello e della refurtiva.