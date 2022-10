Tutto pronto a Grottammare per la presentazione del libro “Ridendo e mangiando” Appuntamento venerdì 14 ottobre al teatro Kursaal

Un libro di ricette di 44 artisti italiani pensato per il trentennale dell’Associazione grottammarese “LIDO DEGLI ARANCI”. La presentazione del volume si svolgerà durante una bellissima serata di Gala venerdì 14 ottobre al Teatro Kursaal di Grottammare alle ore 21.15: presenta Angelo Carestia, ospite d’onore ‘Nduccio. Previste poi tante altre sorprese per il pubblico presente, che sarà testimone di uno spettacolo divertente, tutto da ridere… e mangiare, visto che il volume sarà consegnato gratuitamente ai partecipanti. Il Lido degli Aranci però, non dimentica mai la solidarietà, visto che una parte del ricavato della serata sarà devoluto all’AIL di Ascoli Piceno.

Un soddisfattissimo Presidente del Lido degli Aranci Alessandro Ciarrocchi aprirà la presentazione e lascerà la parola al Sindaco della Città Enrico Piergallini, al Vice Sindaco Alessandro Rocchi e all’Assessore allo Sviluppo e Promozione Lorenzo Rossi: un’Amministrazione comunale che ha creduto ancora una volta nel lavoro spassionato e vero di tutto il team della LdA, una delle associazioni più longeve della nostra Città, piena di Storia e Cultura che da più di trent’anni porta alto il nome di Grottammare in giro per l’Italia.

Sul palco, il Prof. Giarmando Antonio Di Marti e la grafica Rosina Bruni che hanno curato l’opera effettuando un lavoro certosino, dall’impaginazione, alla scelta delle immagini, alla cura e revisione del testo. Un pensiero sarà tutto dedicato al compianto Alberto Scarabelli, autore del testo, che purtroppo è scomparso recentemente, nel pieno della stesura del libro. A Tullio Luciani, ideatore del Volume, si unirà infine anche Giorgio Voltattorni autore delle acqueforti a tema “Grottammare e i suoi scorci” presenti nel volume.

“Un ringraziamento doveroso”, queste le parole del Presidente, “va prima di tutto agli Sponsor, che hanno reso possibile l’uscita di queto libro, credendo in questo lavoro insieme a noi fin dal suo esordio, grazie alla loro squisita disponibilità. Un ringraziamento altrettanto importante va poi a tutto lo staff lavorativo che sempre più unito e instancabile ha “cacciato fuori dal cilindro” ancora una volta un’opera unica nel suo genere, in primis Valter Assenti, Ruggero Mignini e Maurizio Troli che hanno coordinato tutto il lavoro. Una soddisfazione piena e meritata, perché quest’opera raccoglie la storia di molti artisti vicini al nostro sodalizio, che ci hanno voluto omaggiare per la nostra importante ricorrenza delle proprie ricette di famiglia legate alle proprie origini e tradizioni, passando e toccando così tutte le regioni d’Italia, da nord a sud, legate sapientemente tra loro da un filo conduttore “fiabesco”. Un volumetto tutto da leggere, sfogliare e gustare tra risate e ricette… che non potete quindi assolutamente perdere!”. Tutte le info al 335.6234568.