Mobilità green a Grottammare, aggiornata la mappa comunale Procede l'installazione delle prime colonnine di ricarica per veicoli elettrici

354 Letture Cronaca

Localizzazioni più puntuali ed in linea con le altre infrastrutture: la fase esecutiva della realizzazione della prima rete di ricarica per veicoli elettrici a Grottammare ha richiesto l’aggiornamento dei luoghi di posizionamento delle colonnine. La nuova mappa è stata approvata nei giorni scorsi dalla Giunta comunale. Intanto, sono state installate le prime 4 stazioni di ricarica sulle 27 previste.

Per la realizzazione del progetto (iter partito nel 2019), il Comune ha individuato tramite selezione pubblica due operatori economici, ai quali nel novembre 2021 ha affidato, in concessione decennale a titolo gratuito, porzioni di suolo pubblico per l’installazione e la gestione delle stazioni – Enel X Mobility srl 14 punti e Be Charge srl 13 punti.

“Le colonnine già posizionate da Enel X Mobility srl sono quattro: una in via Laureati, una vicino alla piazza Madonna della Speranza, una al parcheggio all’inizio della strada per Montesecco e una vicino all’ex circolo anziani Fulgenzi” – fa sapere il vice sindaco delegato all’Innovazione Alessandro Rocchi – “Le altre che deve installare Enel X dovrebbero essere posizionate entro novembre. Bisogna poi aspettare che E-distribuzione allacci i contatori per poterle rendere funzionanti. Ci sono poi le colonnine assegnate a Be Charge srl ma quelle stanno andando più a rilento”.

La localizzazione delle stazioni di ricarica è stata studiata dall’ing. Fabio Sciarroni – incaricato dal Comune anche per supervisionare le installazioni – tenendo conto delle infrastrutture esistenti e dei vincoli oggettivi presenti sul territorio. Tuttavia, il sopraggiungere di una serie di ragioni tecniche, come l’eccessiva difficoltà per l’erogazione di energie da parte di Enel Distribuzione o la mancata autorizzazione dal parte della Soprintendenza o di RFI, e di opportunità politico-amministrative (parcheggi pubblici), è emersa la necessità di modificare le sedi di collocazione di alcune infrastrutture.